Coki Gonzales afirmó que Paolo Guerrero no debe jugar en Alianza Lima: recordó polémico episodio en perjuicio del club

Paolo Guerrero podría unirse a las filas de Alianza Lima si logra desvincularse de la César Vallejo, club con el que aún mantiene contrato. Sin embargo, para Coki Gonzales esto sería un error, pues el delantero perjudicó a los victorianos intencionalmente cuando era un juvenil.

Como se sabe, el aún futbolista de la Selección Peruana se negó a ingresar en el último encuentro del equipo trujillano ante los blanquiazules a pesar de la orden de Guillermo Salas. Tras este suceso, se conoció que el jugador había solicitado una reunión con Richard Acuña para resolver su contrato.

Con toda esta posibilidad latente, Coki Gonzales habló sobre la actualidad de Paolo Guerrero en la última edición de su programa en YouTube, "Están pasando cosas". Ahí, el periodista deportivo dejó en claro que Alianza Lima no debería fichar al atacante, pero no por el presente, sino por lo que sucedió en el año 2002 cuando se fue al Bayern Múnich.

Aquella vez, el delantero incumplió el contrato que mantenía con los íntimo de La Victoria por lo que el club tuvo que acudir a FIFA para recibir el dinero por formación que le correspondía. Por ello, el hombre de prensa señaló que su contratación no debería efectuarse.

"Muchos hinchas de Alianza se ilusionan con la llegada de Paolo Guerrero. Para mí, Paolo no debería jugar en Alianza y no por la actualidad, sino por lo ocurrido en el año 2002. Paolo en el 2002 se fue al Bayern Múnich a pasar unas pruebas en una situación que no quedó del todo aclarada y por esa situación Alianza Lima no participó de la transferencia, no recibió dinero por el traspaso, solo recibió dinero por derecho de formación y promoción luego de un litigio en FIFA", inició.