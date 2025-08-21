Con Diego Churín desde el arranque: Este es el once alterno de Universitario para enfrentar a Palmeiras

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas minutos para que Universitario afronte el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la ciudad de Sao Paulo. Como se recuerda, los cremas cayeron goleados por 4-0 en el duelo de ida jugado en el Estadio Monumental el jueves pasado.

Universitario presentará once alterno ante Palmeiras

Desde el final del choque jugado en último jueves y teniendo en cuenta que este domingo 24 de agosto se jugará el clásico de los clásicos del fútbol peruano ante Alianza Lima, se especuló sobre el once que mandará Jorge Fossati para enfrentar a los brasileños. Un sector de los hinchas pedía que enviara una formación alterna para priorizar el torneo local ya que la suerte a nivel internacional parecía estar echada.

Sin embargo, otro grupo de aficionados pedía que Universitario presente el mejor once posible para evitar una nueva goleada ante uno de los favoritos para ser campeón de la Copa Libertadores. Al parecer, el 'Nonno' se habría decantado por la primera opción para enfrentar a Palmeiras en su feudo.

En el arco no habrán variantes, ya que Sebastián Britos seguirá siendo el guardameta crema. En la línea de 3 defensores si habrá modificaciones por decisión y por obligación ante la expulsión de Williams Riveros. Por ello, César Inga, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto integrarán el sistema defensivo.

Alex Valera estará desde la banca ante Palmeiras.

La zona del mediocampo también tendrá novedades ante la lesión de Rodrigo Ureña. En ese sentido, Jesús Castillo ocupará su lugar junto a Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. Andy Polo y José Carabalí serán los extremos por derecha e izquierda, mientras que Jairo Vélez y Diego Churín serán los únicos delanteros.

¿Qué dijo Fossati sobre el duelo ante Palmeiras?

Antes de viajar a Brasil pensando en este duelo de Copa Libertadores, Jorge Fossati conversó con la prensa y dejó en claro que harán lo mejor posible para dejar en alto el escudo de la 'U' a pesar de la cercanía del encuentro ante Alianza Lima.

"Trataremos nosotros desde nuestro lugar representar de la mejor manera a Universitario, más allá de que estamos condicionados por estas fechas que han considerado que eran inamovibles, que han considerado que sí o sí había que jugar y me parece que fue una muy mala decisión en el sentido que no contempla a todo el mundo", indicó.

De esta manera, Universitario presentará un once alterno ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.