Alianza Lima inició negociaciones con nueva directiva de Godoy Cruz para comprar a Alan Cantero

Alianza Lima quiere dejar atrás el opaco cierre de temporada que tuvo en el 2025 luego de terminar como Perú 4 tras caer ante Sporting Cristal en los play off. A partir de ahí, la directiva inició una serie de movimientos para confeccionar el plantel que buscará lavarse la cara en el 2026.

Lo primero fue la elección de Pablo Guede como director técnico en reemplazo del saliente Néstor Gorosito. Seguidamente, Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique y Richy Lagos, le dieron adiós a la institución blanquiazul.

Alianza va con todo por Alan Cantero

Y mientras unos se van, la dirección deportiva de Alianza Lima busca la permanencia de otros elementos pensando en el 2026. Uno de los que dejaron buena sensación en esta temporada que ya se va es Alan Cantero.

El delantero argentino tuvo un buen papel a lo largo del 2025 a pesar de las constantes lesiones que sufrió. Por ello, la gerencia íntima ya inició negociaciones con la nueva directiva de Godoy Cruz, club dueño de su pase, para renovar el préstamo del jugador.

Según se indicó. la idea de Alianza Lima es comprar el 50 % del pase del atacante para que la otra mitad se quede en poder del elenco argentino. Así lo dio a conocer la periodista Ana Lucía Rodríguez quien también señaló que en los próximos días habrá novedades sobre esta operación.

Alan Cantero llegó a inicio de año desde Argentina.

"Alianza ya empezó negociaciones para renovar con la nueva dirigencia de Godoy Cruz para renovar con Alan Cantero. El jugador ha mostrado interés en quedarse y lo del técnico ya fue oficializado", indicó.

Pablo Guede será presentado este martes

La mujer de prensa también reveló que el club blanquiazul realizará una conferencia de prensa a las 3 p.m. en la sala del Estadio Alejandro Villanueva para presentar públicamente a Pablo Guede como su nuevo entrenador.

A su vez, se indicó que la pretemporada al mando del estratega argentino arrancará el 3 de enero con trabajos físicos con pelota. Seguidamente, el plantel partirá con destino a Uruguay para ser parte de un torneo internacional de preparación con miras a su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores

Precisamente, este jueves 18 de diciembre se conocerá al rival de los victorianos para esta instancia la cual también enfrentaron en este 2025 que ya se va.

