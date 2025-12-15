Vuelve la Copa Intercontinental: PSG y Flamengo se enfrentará por la gran final del torneo en Doha

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Flamengo continúa su camino para seguir coleccionando títulos en esta temporada 2025 que ya se va. Y es que luego de coronarse campeón de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental de Lima, ahora elenco brasileño va por un torneo aún más grande ante un rival de gran envergadura.

Flamengo y PSG se enfrentarán por la Copa Intercontinental

El equipo dirigido por Filipe Luis se enfrentará al PSG de Francia en lo que será la gran final de la Copa Intercontinental a jugarse en la ciudad de Doha. El encuentro está pactado para llevarse a cabo este miércoles 17 de diciembre en el Ahmad bin Ali Stadium desde las 12:00 p.m. (hora peruana).

El partido entre brasileños y parisinos podrá ser visto en todo el territorio peruano a través de la señal de DSports, mientras que en el resto del mundo se emitirá a través de la plataforma FIFA+.

Es importante precisar que Flamengo tuvo que recorrer un complicado camino para llegar a esta final de la Copa Intercontinental, mientras que el PSG clasificó de manera directa tras haberse coronado en la Champions League.

Primero, los brasileños dejaron fuera a Cruz Azul de México tras vencerlos por 2-1 con doblete de Giorgian De Arrascaeta en los cuartos de final. En la siguiente fase, la semifinal, los cariocas se midieron ante el Pyramids de Egipto obteniendo una ajustada victoria por 1-0 con lo que clasificaron a este encuentro.

El buen momento de Flamengo

Los dirigidos por Filipe no paran de ganar tanto a nivel local como internacional. Luego de la nueva consagración en Lima de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, el 'Mengao' se proclamó campeón del Brasileirao solo tres días después.

Como era de esperarse, Río de Janeiro se transformó en una verdadera fiesta donde los millones de hinchas de Flamengo celebraron esta doble obtención. Incluso, el plantel no controló la algarabía por lo que el trofeo de este importante certamen se cayó rompiéndose en el camino.

Por suerte, el incidente fue menor por lo que todo no fue más que una simple anécdota. Ahora, el 'Mengao' va contra el considerado mejor equipo del mundo que enfrentará a dos entrenadores jóvenes como Luis Enrique y Filipe Luis.

En resumen, Flamengo se enfrentará este miércoles 17 de diciembre ante el PSG de Francia por la gran final de la Copa Intercontinental desde las 12:00 (hora peruana) en la ciudad de Doha.