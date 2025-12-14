Lionel Messi y su inesperada reacción al ver su enorme estatua en India: "Feliz por este monumento"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En India, Lionel Messi vivió un momento único al ver su enorme estatua en Calcuta y su reacción ante este homenaje dejó a todos boquiabiertos.

La visita de Lionel Messi a India tuvo varios momentos que nadie va a olvidar, sobre todo cuando mostraron su enorme estatua en Calcuta. La reacción del crack ante este homenaje dejó a todos boquiabiertos y fue lo que más se comentó de su gira.

Estatua de Lionel Messi en India

En el marco de su "GOAT Tour", Lionel Messi visitó India y vivió uno de los homenajes más imponentes de su carrera: una estatua de 21 metros dedicada a su figura, la más grande erigida en su honor, según informó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose.

La escultura fue presentada en el Salt Lake Stadium de Calcuta, cerca de la estatua de Diego Maradona inaugurada en 2017, y se convirtió en un punto de encuentro para miles de fanáticos que querían ser parte de la historia.

Aunque por seguridad Lionel Messi tuvo que ver todo desde una pantalla, acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, sus palabras dejaron en claro lo emocionado que estaba.

"Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor, un placer estar acá. Sé del cariño de la gente por el Mundial y el apoyo que tuvimos. Muy agradecido y muy feliz de poder compartir estos días acá con ellos, porque sé que tienen mucho, mucho cariño por nosotros y por la selección de Argentina", expresó.

La reacción de Lionel Messi

El momento de la develación fue breve, pero suficiente para generar asombro. Lionel Messi comentó: "Feliz por este monumento. La verdad que es una hermosura. Y como dije antes, agradecido por el cariño y por este acto tan grande".

Aunque no estuvo físicamente frente a la estatua, su reacción transmitida virtualmente reflejó emocióny orgullo, dejando a los seguidores con ganas de verlo en persona.

La visita marca la segunda vez que Lionel Messi pisa India, tras un amistoso de la selección argentina en 2011 frente a Venezuela.

La estatua de Calcuta se suma a otros homenajes, como la de bronce inaugurada en Argentina en 2016 y el proyecto para instalar una escultura en el Camp Nou, anunciado por Joan Laporta.

Lionel Messi genera caos en India

La llegada de Messi, De Paul y Suárez a India a bordo de un jet privado generó una gran expectativa entre los aficionados. Sin embargo, la situación se complicó cuando la breve aparición de la 'Pulga' en el estadio se extendió solo 20 minutos y terminó con su evacuación bajo custodia policial,provocando disturbios.

Algunos fanáticos arrojaron objetos al campo y treparon las vallas, frustrados por no poder verlo de cerca, pese a que los boletos alcanzaron hasta 12.000 rupias (unos 132 dólares).

Ante ello, la Policía tuvo que intervenir, deteniendo al principal organizador del evento, Satadru Dutta, acusado de no planificar bien y de no asegurar condiciones seguras para el público.

La visita de Lionel Messi a India quedará marcada no solo por la polémica en el Salt Lake Stadium, sino también por su inesperada reacción al ver su enorme estatua.