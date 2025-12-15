Selección peruana: Estos son los convocados para el amistoso internacional contra Bolivia

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A despedir el año con una victoria. La selección peruana de fútbol afrontará su último amistoso internacional de este 2025 ante su similar de Bolivia, con la precisión de que los convocados no han sido elegidos por la Federación, sino por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

En ese sentido, el duelo a llevarse a cabo desde las 3:30 p. m. de este domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, cuenta con 25 jugadores, quienes estarán bajo el mando del argentino Gerardo Ameli.

Los convocados son...

En el arco figuran el mundialista Pedro Gallese (actualmente sin club), junto a Daniel Prieto (Alianza Atlético de Sullana), Steven Rivadeneyra y Emile Franco, ambos del Sport Boys del Callao.

La defensa la integran ocho jugadores, siendo estos: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto y Rafael Guzmán (Universitario), Gianfranco Chávez y Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop y Sebastián Aranda (Sport Boys).

El mediocampo estará compuesto por también otros ocho atletas. Los convocados para esta oportunidad son: Alfonso Barco (Emelec - Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra y Álvaro Rojas (Universitario), Hernán Lupu (Atlético de Sullana), Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo) y Carlos Cabello (ADT).

Los llamados a romper el arco boliviano son: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira y Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense - Argentina).

Bolivia se prepara para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Para Bolivia no será un encuentro más, puesto que, les servirá para seguir preparándose con miras al repechaje internacional que se llevará a cabo en marzo próximo y que los podría llevar a un Mundial FIFA tras 32 años.

"La Verde" enfrentará a Surinam el 26 de marzo del 2026 y de lograr el triunfo enfrentará a Irak el 31 del mismo mes, siendo su último escollo que le permitiría participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde enfrentaría en el Grupo I a Francia, Senegal y Noruega.

Para el duelo a disputarse en Chincha, Óscar Villegas llamó a 23 jugadores, entre los que destacan: Carlos Lampe (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming) y Moisés Paniagua (Always Ready).

📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE PARA ENFRENTAR A PERÚ 🇵🇪 🆚 🇧🇴



✅ El director técnico Óscar Villegas, junto a su cuerpo técnico, ha seleccionado a 23 jugadores para afrontar nuestro próximo amistoso internacional ante Perú.#FBFtrabajando pic.twitter.com/BLVEwCrNyD — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) December 13, 2025

Si bien es cierto que la realidad de ambas selecciones son totalmente opuestas, desde el combinado peruano afirman que dejarán todo en la cancha para darle una alegría a su fiel hinchada incondicional.