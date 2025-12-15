Hernán Barcos: Inédita foto confirma su fichaje por FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran parte de la hinchada de Alianza Lima continúa sin asimilar la partida de Hernán Barcos tras cinco temporadas en el club. Desde su llegada en el 2021, el 'Pirata' se ganó rápidamente el cariño de los aficionados, no solo con sus goles, sino con su personalidad dentro y fuera de la cancha.

Sin embargo, la dirección deportiva encabezada por Franco Navarro decidieron no renovar el vínculo del atacante argentino. Casi de inmediato, el futbolista inició negociaciones con otras instituciones de la Liga 1 y todo hace indicar que ya tendría un acuerdo cerrado para continuar su carrera hasta los 42 años.

Hernán Barcos y la foto que confirma su fichaje por FC Cajamarca

En primer lugar, se especuló sobre un interés de Sport Boys el cual quedó descartado casi de inmediato. Luego de ello, el propio Hernán Barcos viajó a la ciudad de Cajamarca de manera sorpresiva junto a toda su familia.

Durante este periplo, el jugador argentino habría cerrado su incorporación con el nuevo inquilino de la Liga 1. Justamente, en las últimas horas, el programa TeleDeportes reveló una foto que confirmaría el traspaso del 'Pirata' al elenco cajamarquino de cara al próximo año.

Dicha instantánea tiene como protagonistas al ex Alianza Lima y al presidente del FC Cajamarca, Omar Zavaleta, enfundados en un apretón de manos y en una cálida sonrisa lo que daría a entender que un acuerdo se estaba cerrando. Con ello, el máximo goleador extranjero del elenco blanquiazul, continuará con exitosa y extensa carrera hasta los 42 años de edad.

Es importante precisar que Hernán Barcos aún no es presentado en su nuevo equipo ya que todavía cuenta con contrato vigente con los victorianos hasta el 31 de diciembre de este 2025. Una vez culminado el vínculo, el elenco del interior hará el anuncio oficial a través de sus redes sociales.

La emotiva despedida de Hernán Barcos

A través de su cuenta de Instagram, el 'Pirata' le dedicó un emotivo mensaje de despedida a los hinchas de Alianza Lima tras la derrota por penales ante Sporting Cristal. El futbolista aseguró que no fue nada fácil asimilar esta noticia, pero también indicó que llevará a los blanquiazules en su corazón.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que estos cinco años me llenaron, se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas, que cuesta despedirse, pero seguramente es lo mejor para todos", indicó.

De esta manera, se reveló una inédita foto que confirma el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca la cual se oficializará en los próximos días.