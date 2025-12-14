Cusco FC remontó la serie ante Sporting Cristal y clasificó a fase de grupos de la Libertadores 2026

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Realizando un partido correcto, Cusco FC revertió el 1-0 del Nacional de Lima y venció en el Garcilado de la Vega por 2 a 0 a Sporting Cristal, quedándose con los playoffs y el cupo a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes que celebraron su 70° aniversario el último sábado, disputarán la segunda ronda previa.

Los 'Dorados' no dieron licencias

Desde el inicio del encuentro el equipo de Miguel Rondelli salió a avasallar a los celestes y de a pocos consiguió su objetivo. Dominando el terreno de juego, apelaron a los balonazos y centros al área para tratar de batir el arco rival, aunque la imprecisión les impidió romper la paridad.

Cuando la visita logró reaccionar, Ian Wisdom llegó a tener una ocasión, pero le faltaron piernas para resolver. En la siguiente acción el equipo cusqueño llegó por derecha y con un centro al área, Miguel Araujo llegó tarde y derribó a Pierre da Silva a los 35', siendo señalado como penal y convertido por Iván Colman.

Los 'cerveceros' apelaron a un remate de larga distancia de Martín Távara para igualarlo antes del descanso, aunque sin efecto. Para la segunda parte Cusco FC consiguió ampliar la cuenta y darle vuelta al marcador global con el tanto del goleador del torneo Facundo Callejo, que 'pescó' un balón tras un tiro de esquina.

El cuadro local retrocedió líneas y puso en peligro su triunfo por la roja directa que recibió da Silva al 84'. Con 11 minutos de adición, el elenco cusqueño defendió bien la ventaja y mantuvo a raya a los rimenses, que pagaron caro el no haber conseguido un resultado más amplio de local.

Así quedó el orden para la Libertadores 2026

Para la edición del próximo año, Universitario de Deportes y Cusco FC irán de forma directa a la fase de grupos. Por su parte, los 'bajopontinos' al perder los playoffs acabaron como Perú 3 y jugarán la fase 2, mientras que Alianza Lima al igual que el año anterior, empezará desde la primera instancia previa.

Al ser el formato similar al de este año, los 'íntimos' deberán pasar tres rondas previas, mientras que los 'cerveceros' dos, si quieren acompañar a cremas y cusqueños.

Cusco FC no perdonó las licencias que Sporting Cristal le dio en Lima y como local le dio vuelta a los playoffs. Colman y Callejo fueron los artífices del triunfo de los 'dorados' para meterse en fase de grupos de la Libertadores por segunda vez en su historia.