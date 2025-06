William Riveros se queda en Universitario: Defensor no aceptará oferta del exterior

Universitario volvió a los entrenamientos luego de una pausa por varios días por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Durante este merecido descanso, se habló sobre diversas ofertas hacia jugadores del plantel crema y uno de los casos más resaltantes fue el de Williams Riveros.

El defensor central fue uno de los más destacados en la fase de grupos de la Copa Libertadores siendo incluso figura en el duelo ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires donde finalmente lograron su clasificación a los octavos de final del torneo.

Según la información difundida, uno de estos sondeos llegaba desde Paraguay, específicamente del Olimpia que dirige Fabián Bustos. Gracias el conocimiento del estratega, se indicaba que la operación se daría con mucha facilidad. Sin embargo, esto parece haber quedado en nada tras la información que recientemente se reveló.

Según lo indicado en el programa 'Hablemos de Max' del canal L1 Max, Williams Riveros se quedará en Universitario y señalaron que nunca existió una ofertar formal por el central merengue. Además, se precisó que el club paraguayo cuenta con una serie de inconvenientes económicos que le impiden poder fichar jugadores.

"La gente está preocupada y esta es una buena noticia para el hincha de la U: Williams Riveros se va quedar hasta fin de año. Hubo sondeos, pero de Olimpia no hubo nada, no hubo una propuesta como tal y entiendo que Fabián Bustos no se iba a llevar a Riveros y además tiene un tema económico Olimpia", indicó.