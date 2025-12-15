Alianza Lima tiene nuevo '9' para el 2026: Cuadro blanquiazul hizo oficial la incorporación de Luis Ramos

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De cara a la temporada 2026, uno de los equipos que ha estado más activo en las últimas semanas ha sido Alianza Lima, que comienza a preparar su próximo plantel. Un puesto que se encontraba vacante es la del delantero, tras la no renovación de Hernán Barcos y siendo Luis Ramos el elegido para luchar el puesto con Paolo Guerrero.

Tras un buen año en Colombia

A través de sus redes sociales, el cuadro victoriano publicó una foto en las que se aprecian partes del rostro del ariete, portando la camiseta del año que viene. "Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene", indica la descripción que oficializa el arribo del atacante de la selección peruana.

Con esto, el entrenador Pablo Guede tendrá a su disposición a un jugador que ha confirmado su crecimiento profesional, tal como lo evidenció su rendimiento con el América de Cali, donde jugó a préstamo en 2025. 13 goles y tres asistencias registró con los 'diablos rojos' en 50 encuentros oficiales disputados.

Esta confirmación se adelanta a la posible llegada del argentino Federico Girotti, actualmente en Talleres de Córdoba. La oferta del cuadro 'íntimos' contemplaría la compra del 50 % de su pase, aunque el futbolista evalúa otras propuestas de México y la MLS de Estados Unidos, que solo lo quieren a préstamo.

De confirmarse esto, Alianza Lima tendría en su ofensiva a tres alternativas con garantías de gol, encabezada por Paolo Guerrero, quien se ha quedado como la referencia del equipo. Sabiendo que los 'grones' disputarán la fase 1 de la próxima Copa Libertadores, están priorizando un equipo competitivo.

Altas y bajas de Alianza para el 2026

Hasta el momento, la dirigencia blanquiazul ha confirmado a Pablo Guede como director técnico y al ex delantero de Cusco FC como primer fichaje. En la carta de alternativas están Girotti, Luis Advíncula, que dejaría Boca Juniors, Darwin Machis y Christian Carbajal de Sport Boys.

Las salidas anunciadas fueron las de Néstor Gorosito (tras perder el playoff ante Sporting Cristal) y no les renovaron su contrato al volante Pablo Cepellini, Hernán Barcos y Richie Lagos, además de Guillermo Enrique (préstamo de Gimnasia y Esgrima).

