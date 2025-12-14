Facundo Callejo tras meter a Cusco FC a fase de grupos de la Copa Libertadores: "Lo merecíamos"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cusco FC consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y uno de los artífices de la gesta habló al respecto. Facundo Callejo, goleador del equipo y de la temporada de la Liga1, se refirió a la serie que tuvo que disputar y que a pesar del formato, el grupo demostró que merecía ser Perú 2.

Trabajaron por el objetivo

En declaraciones tras el encuentro para el canal oficial del torneo, L1 Max, el delantero uruguayo se pronunció sobre las sensaciones que le dejó el triunfo. Los cusqueños se impusieron a un Sporting Cristal que estuvo desdibujado a comparación del encuentro en Lima y lo venció por 2-0 (2-1 en el global).

"La verdad es que estamos muy contentos de dejar a Cusco en una fase de grupos de Libertadores. Creo que lo merecíamos por lo que habíamos hecho durante el año, pero bueno, el formato del torneo hizo que tuviéramos que esperar un rival y hoy fuimos superiores, lo demostramos", sostuvo Callejo.

Con respecto a su rendimiento a lo largo de la temporada, destacó los goles que convirtió y que significan la mejor de su carrera con 33 años. A pesar de que sufrió una lesión que le hizo perderse varios cotejos, asegura que mantuvo la calma y no se desesperó cuando los tantos no llegaban.

"Muy contento, en mi primera temporada estar entre los cinco goleadores de la institución, para mí es muy gratificante, es mi mejor temporada también, así que la voy a disfrutar. Siempre estuve tranquilo, nunca me desesperé, cuando pasaron dos fechas que no hacía goles y hoy teníamos que aparecer, por que lo sentí así", indicó.

Los números de Callejo con los 'dorados'

Disputando su primera campaña en el fútbol peruano, el argentino terminó imponiéndose en la tabla de goleadores a otros con más experiencia como Alex Valera, Hernán Barcos o Paolo Guerrero. Sus 25 goles ayudaron a los cusqueños a acabar en el segundo lugar del acumulado.

Aunque no registra hat-tricks, consiguió en seis oportunidades marcar por duplicado. Destacó marcándole siete tantos a los tres grandes del fútbol nacional (tres a Universitario, tres a Cristal y uno a Alianza Lima).

El goleador de la temporada 2025 de la Liga1, Facundo Callejo, habló tras el partido ante los celestes y aseguró que merecían el pase, por lo hecho en el año. Resaltó que fue paciente cuando el 'arco se le cerró' y perdió su racha.