Con Mbappé a la cabeza: Francia presentó su lista final de 26 convocados para el Mundial 2026

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 por lo que Francia acaba de anunciar su lista definitiva de 26 convocados para este certamen. A través de un divertido video publicado en sus redes sociales, los campeones del Mundo en Rusia 2018 presentaron a los futbolistas que irán en busca de su tercera estrella.

Con Kylian Mbappé a la cabeza

Desde muy temprano, Didier Deschamps y su comando técnico se reunieron en el predio de la Federación Francesa de Fútbol para finalizar la confección de la nómina que viajará a Estados Unidos con la consigna de volver a levantar el trofeo mundial.

Luego de unas horas, la lista finalmente se conoció dejando afuera a figuras de renombre, pero incluyendo a otras que atraviesan por un gran momento. Por ejemplo, la ofensiva estará liderada por Kylian Mbappé, quien no vive una actualidad feliz en Real Madrid, pero que en Francia ha demostrado ser una pieza clave.

Además, Désiré Doué del PSG, Michael Olise del Bayern Múnich y Rayan Cherki del Manchester City también fueron considerados para defender los colores de su país en la próxima Copa del Mundo. Como era de esperarse, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé será otra de las cartas ofensivas con su velocidad y desequilibrio.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

La defensa también contará con la presencia de nombres de alto nivel como es el caso de Dayot Upamecano del Bayern Múnich, Jules Koundé de Barcelona o Ibrahima Konaté de Liverpool. A ellos se les suma la presencia de los hermanos Hernández, Theo y Lucas quienes son habituales convocados por Deschamps.

Las grandes ausencias

Como era de esperarse, la nómina generó polémica en todo el mundo ya que excluye a figuras que fueron clave tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Por ejemplo, el gran protagonista de la final ante Argentina de hace 4 años, como lo fue Randal Kolo Muani quedó fuera de la nómina final debido a su pobre presente en el Tottenham.

Otro que no vive una actualidad acorde a su seleccionado fue Eduardo Camavinga, agobiado por las lesiones durante la temporada y que no pudo consolidarse como titular en el Real Madrid. Es importante precisar que el delantero de Liverpool, Hugo Ekitike no fue incluido por Deschamps debido a la rotura de ligamentos que sufrió semanas atrás.

En resumen, Francia presentó su nómina final de 26 jugadores convocados para su participación en el Mundial 2026.