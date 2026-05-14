RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Pura figura

Con Mbappé a la cabeza: Francia presentó su lista final de 26 convocados para el Mundial 2026

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, presentó su lista definitiva de convocados con miras a la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio. Figuras como Camavinga y Kolo Muani quedaron fuera.

Francia presentó su lista final de convocados para el Mundial 2026.
Francia presentó su lista final de convocados para el Mundial 2026. (FFF)

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Queda menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 por lo que Francia acaba de anunciar su lista definitiva de 26 convocados para este certamen. A través de un divertido video publicado en sus redes sociales, los campeones del Mundo en Rusia 2018 presentaron a los futbolistas que irán en busca de su tercera estrella.

Con Kylian Mbappé a la cabeza

Desde muy temprano, Didier Deschamps y su comando técnico se reunieron en el predio de la Federación Francesa de Fútbol para finalizar la confección de la nómina que viajará a Estados Unidos con la consigna de volver a levantar el trofeo mundial.

Luego de unas horas, la lista finalmente se conoció dejando afuera a figuras de renombre, pero incluyendo a otras que atraviesan por un gran momento. Por ejemplo, la ofensiva estará liderada por Kylian Mbappé, quien no vive una actualidad feliz en Real Madrid, pero que en Francia ha demostrado ser una pieza clave.

Además, Désiré Doué del PSG, Michael Olise del Bayern Múnich y Rayan Cherki del Manchester City también fueron considerados para defender los colores de su país en la próxima Copa del Mundo. Como era de esperarse, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé será otra de las cartas ofensivas con su velocidad y desequilibrio.

Selección de Brasil asegura a Carlo Ancelotti: Técnico italiano renovó contrato hasta 2030
Lee también

Selección de Brasil asegura a Carlo Ancelotti: Técnico italiano renovó contrato hasta 2030

La defensa también contará con la presencia de nombres de alto nivel como es el caso de Dayot Upamecano del Bayern Múnich, Jules Koundé de Barcelona o Ibrahima Konaté de Liverpool. A ellos se les suma la presencia de los hermanos Hernández, Theo y Lucas quienes son habituales convocados por Deschamps.

Las grandes ausencias

Como era de esperarse, la nómina generó polémica en todo el mundo ya que excluye a figuras que fueron clave tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Por ejemplo, el gran protagonista de la final ante Argentina de hace 4 años, como lo fue Randal Kolo Muani quedó fuera de la nómina final debido a su pobre presente en el Tottenham.

Otro que no vive una actualidad acorde a su seleccionado fue Eduardo Camavinga, agobiado por las lesiones durante la temporada y que no pudo consolidarse como titular en el Real Madrid. Es importante precisar que el delantero de Liverpool, Hugo Ekitike no fue incluido por Deschamps debido a la rotura de ligamentos que sufrió semanas atrás.

Shakira, Madonna y BTS: Las estrellas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Lee también

Shakira, Madonna y BTS: Las estrellas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En resumen, Francia presentó su nómina final de 26 jugadores convocados para su participación en el Mundial 2026.

Temas relacionados convocatoria Didier Deschamps Francia Kylian Mbappé Mundial 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA