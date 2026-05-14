Fallece el "profe Espinoza", popular docente de la UNI recordado en redes por su forma de enseñar

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad universitaria y digital quedaron consternadas con una noticia que mezcla tristeza y nostalgia. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) confirmó el fallecimiento del profesor Manuel Advers Espinoza Vásquez, más conocido como el "profe Espinoza", docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Su partida deja un vacío en las aulas y en la memoria colectiva, pues su estilo exigente y su espontaneidad lo convirtieron en un personaje querido y comentado más allá de los muros de la UNI.

Trayectoria académica

Espinoza fue docente por más de cuatro décadas, especializado en Probabilidades y Estadística, un curso que para muchos estudiantes representaba un verdadero reto.

Su fama de exigente se cimentó en generaciones de alumnos que lo describían como un profesor duro, pero justo. En entrevistas, él mismo defendía su estilo: "Lo que importa es que enseñe bien", decía, convencido de que la disciplina era parte esencial de la formación de un ingeniero UNI.

La Universidad Nacional de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del Mag. Manuel Advers Espinoza Vásquez, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.🕊️ Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.🙏🏻 pic.twitter.com/HDWF2Asod4 — UNI (@UNIoficial) May 14, 2026

El salto a la fama en redes

Durante la pandemia, un video suyo en plena clase virtual se volvió viral en TikTok y otras plataformas. Allí se le escuchaba reprender a algunos alumnos de su clase por presentar trabajos académicos con un largo lapso de tardanza, con palabras duras y, lo más recordado, con fuertes insultos, nacidos de la frustración por el bajo nivel de compromiso que veía en sus estudiantes.

La explosividad de sus palabras y fuerte franqueza fue lo que lo catapultó a ser un ícono dentro de la cultura web en el Perú, con frases que se convirtieron en icónicas:

"Esos no merecen ser alumnos y se los digo en su cara"

"Cualquiera puede ser presidente de la República, pero no todos pueden ser ingenieros UNI"

"¿Dónde piensan que están?, ¡esta es la UNI!"

Lejos de incomodarse por la exposición, Espinoza explicó que usaba expresiones coloquiales para mantener la atención de sus estudiantes y que todas estaban en el diccionario. Ese episodio lo transformó en un personaje viral, reconocido incluso por quienes nunca pisaron la universidad.

Alumnos lo recuerdan

Su fama de exigente también se reflejó en testimonios como el de Lindher Napoleón Cárdenas Sánchez, estudiante que había logrado ingresar a la UNAC, PUCP y San Marcos, pero que al llegar a la UNI se topó con Espinoza y terminó desaprobando su curso.

Sin embargo, lejos de desanimarse, reconoció que ese jalón fue parte de su proceso de aprendizaje. La anécdota reforzó la idea de que el "profe Espinoza" no hacía concesiones: para él, ser ingeniero UNI era un estándar que no cualquiera podía alcanzar.

El fallecimiento del "profe Espinoza" enlaza la solemnidad de la despedida con la sonrisa que despiertan sus frases virales. Fue un docente que exigía al máximo porque creía que la excelencia era el sello de la UNI.

Su legado combina rigor académico, autenticidad y un estilo que lo llevó a ser recordado tanto en las aulas como en las redes sociales. Hoy, tanto alumnos como internautas, lo despiden con respeto, sabiendo que su nombre seguirá siendo sinónimo de disciplina y pasión por la enseñanza.