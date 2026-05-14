ONPE: Elecciones primarias del 17 de mayo en Arequipa y Pasco contará con más de 4 000 electores

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este domingo 17 de mayo las elecciones primarias, bajo la modalidad de afiliados, en las regiones Arequipa y Pasco.

Vale mencionar que, 46 organizaciones políticas serán las que participarán en los comicios del próximo domingo 4 de octubre, la cual llevará a las urnas 26 338 616 electores, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Qué movimientos regionales van a las elecciones primarias?

De acuerdo con lo señalado por la ONPE, en la región Arequipa, el movimiento regional Arequipa Avancemos participará en esta jornada electoral. Para ello, el organismo que preside interinamente Bernardo Pachas habilitará ocho locales de votación y nueve mesas de sufragio, las cuales estarán distribuidas en las ocho provincias de la "Ciudad Blanca", habiendo un total de 2 434 electores habilitados.

Por su parte, en Pasco hará lo propio el movimiento regional Pasco Joven. En esta región, la ONPE instalará siete locales de votación y siete mesas de sufragio en las provincias de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, donde se prevé la participación de 2 147 afiliados.

Es importante destacar que, la jornada electoral comenzará a las 7:00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes, previamente capacitados por la ONPE. Asimismo, los electores podrán acudir a votar entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

#ONPEinforma 📢 | Este domingo 17 de mayo, dos movimientos regionales definirán a sus candidatos a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para las #ERM2026. 🗳️



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¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones, existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

En ese sentido, las organizaciones políticas que opten por las dos primeras modalidades, definirán sus respectivos candidatos el domingo 17 de mayo. En esa misma fecha, los partidos políticos que hayan optado por la tercera modalidad, realizarán la elección de sus delegados.

Bajo esta consideración, el domingo 24 de mayo, los delegados elegidos definirán los candidatos políticos de sus respectivas organizaciones, con el objetivo de asumir funciones para el período 2027-2031.

Vale mencionar que, para continuar con su participación en el proceso electoral, los partidos políticos que eligieron las dos primeras modalidades, deberán obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. Con referente a la tercera modalidad, deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los delegados electos.

Finalmente, tras superar la etapa de elecciones primarias, las organizaciones participantes podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, definir su participación en los comicios de octubre próximo.