Shakira, Madonna y BTS: Las estrellas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Espectáculo de lujo para un evento de lujo. La FIFA anunció quiénes serán los artistas que serán parte del primer show de medio tiempo de la historia que tendrá la final del Mundial, el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

A través de un corto video publicado este miércoles 13 de mayo en sus plataformas oficiales, el máximo ente del fútbol mundial presentó a la reina del pop, Madonna, a la colombiana Shakira y las superestrellas del K-pop, BTS, como las estrellas que se encargarán de dar más brillo en la decisiva jornada que coronará al nuevo monarca del deporte rey.

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay 's Chris Martin!



A FIFA World Cup first, the... pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

Show con objetivo benéfico

De acuerdo con lo informado por la entidad que preside Gianni Infantino, el espectáculo de medio tiempo servirá para recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education, teniendo como objetivo la suma de 100 millones de dólares para fomentar educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

Asimismo, informaron que a lo largo del torneo, el cual empezará el próximo 11 de junio, un dólar de cada entrada vendida para los partidos será donado al Fondo. Vale mencionar, que el vocalista de Coldplay, Chris Martin, será el curador artístico del show que tendrá un formato similar al Halftime del Super Bowl.

Precisamente, el esperado espectáculo también fue dado a conocer por el intérprete de "Viva la Vida", junto a Elmo, Cookie Monster, Animal, Kermit the frog y Peggy, personajes de Los Muppets y Sesame Street, a través de un divertido video.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,... pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

"Dai Dai", la canción del Mundial

El pasado 7 de mayo, la artista colombiana Shakira, sorprendió a sus seguidores de todo el mundo al anunciar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tema que será interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El anuncio se realizó a través de un video grabado en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad donde la barranquillera ofreció un multitudinario concierto el sábado 2 de mayo, ante más de dos millones de fanáticos.

Vale mencionar que, el tema se estrenará oficialmente este 14 de mayo, ante la expectativa mundial por los éxitos de las canciones para las justas mundialistas de los años 2006, 2010 y 2014.

Cada vez falta menos para el inicio del evento deportivo más esperado e importante del mundo. Desde la FIFA ultiman detalles para que el evento sea uno de los más importantes de la historia.