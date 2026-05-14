Universitario: Héctor Cúper ya se encuentra en Lima para ser presentado como nuevo DT de la 'U'

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan solo pocas horas para que Universitario presente en sociedad a Héctor Cúper como nuevo director técnico del primer equipo para lo que resta de la temporada. Por ello, el estratega argentino ya se encuentra en nuestro país tras arribar a Lima sobre la mañana de este jueves 14 de mayo.

Junto a su comando técnico, el experimentado entrenador fue recibido por una comitiva encabezada por Antonio García Pye quien ahora se desempeña en el cargo de director deportivo. Posteriormente, subieron a una minivan para dirigirse a las oficinas del club donde finiquitarán detalles y firmarán el contrato que los unirá por una temporada y media.

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