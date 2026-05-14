Selección de Brasil asegura a Carlo Ancelotti: Técnico italiano renovó contrato hasta 2030

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó la renovación de contrato de Carlo Ancelotti por cuatro años más, asegurando así su continuidad al frente de la selección de fútbol de Brasil hasta el Mundial 2030.

Carlo Ancelotti se queda en Brasil hasta el 2030

Esta decisión del máximo ente del fútbol carioca refleja la confianza de la CBF en el trabajo realizado por el técnico italiano desde su llegada en mayo de 2025, periodo en el que logró consolidar una fuerte conexión con el plantel, los aficionados y la estructura del fútbol brasileño.

"La continuidad de Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil, el equipo más exitoso en la historia del fútbol mundial, refleja no solo el apoyo de la CBF al trabajo realizado por el entrenador, sino también la confianza que se ha ganado de la plantilla y de los aficionados brasileños desde su llegada a finales de mayo de 2025", se peude leer en el comunicado de la institución.

Cabe mencionar que, esta noticia de la 'Canarinha' ocurre a menos de un mes de iniciarse la Copa del Mundo y luego de que el extécnico de Real Madrid dispute apenas 10 partidos obteniendo cinco victorias, dos empates y tres derrotas, tras su llegada al banquillo.

Recordemos que 'Carletto' tenía contrato con la selección brasileña hasta el final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual se desarrollará entre junio y julio próximos.

Sin embargo, desde finales del año pasado se buscó negociar su extensión, lo que finalmente se ha concretado este jueves, exactamente cuatro días previos a que se divulgue su nómina de futbolistas convocados para la próxima cita mundialista.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

La palabra de Carlo Ancelotti

Apenas un año después de aterrizar en suelo brasileño, Ancelotti aseguró sentirse contento y que comprendió qué es lo que significa el fútbol para el país. Así lo ha revelado en un reciente video.

"Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030", dijo Ancelotti en un vídeo divulgado por la institución (...) Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más", sostuvo el estratega italiano.

Con tan solo 10 partidos al mando de la selección de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó la renovación de contrato de Carlo Ancelotti hasta 2030. Ello, a pocos días de iniciar el Mundial 2030 Estados Unidos, México y Canadá.