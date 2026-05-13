Florentino Pérez arremete de nuevo contra el Barcelona por caso Negreira: "Han pagado árbitros por dos décadas"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se guardó nada y volvió a encender la polémica. En una entrevista televisiva, el dirigente blanco declaró que la relación con el FC Barcelona "está completamente rota" y que no piensa mantener vínculos con una institución que, según él, "pagó a los árbitros durante dos décadas".

Sus palabras reavivan un incendio que ya había comenzado con su conferencia de prensa del día anterior y que ahora amenaza con convertirse en una guerra abierta en los despachos.

Ruptura institucional

Florentino, durante su entrevista con La Sexta, fue categórico y remarcó que "no quiere tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas". Con esa frase, el presidente merengue dejó claro que el vínculo entre los dos gigantes del fútbol español atraviesa su peor momento.

El Real Madrid se ha presentado como parte afectada en el proceso judicial del caso Negreira, convencido de que fue directamente perjudicado por decisiones arbitrales que marcaron títulos y temporadas.

❌ "La RELACIÓN con el BARÇA está ROTA".



❌ "No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros".



Florentino pone las cosas claras con @jpedrerol en #FlorentinoLaSexta. pic.twitter.com/BrvzNw95qB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

Fuego cruzado con el Barça

El Barcelona había respondido horas antes con un comunicado en el que su departamento jurídico anunciaba que evaluará acciones legales contra Pérez. Lejos de retroceder, Florentino desafió a los catalanes.

"Haría muy bien en hacerlo si cree [que me tiene que demandar]".

La tensión escala y se multiplica: mientras el club azulgrana busca blindarse, el presidente blanco insiste en que el caso Negreira es corrupción sistemática y que debe sancionarse con contundencia.

🤨 "¿Si me DEMANDA EL BARÇA? Pues HARÍA BIEN".



🔥 "Es MÁS FÁCIL GANAR la CHAMPIONS que la LIGA... y eso no pasa en ningún lado".



Florentino, con todo con @jpedrerol en #FlorentinoLaSexta. pic.twitter.com/I14YDLfiLM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

El presidente del Madrid no solo apuntó contra el Barça, también contra LaLiga, a la que acusó de ser cómplice y enemiga del club blanco. Señaló que la organización financió medios para atacarlo y que el campeonato español ha perdido credibilidad. Además, anunció que la próxima semana presentará toda la documentación ante la UEFA, convencido de que el organismo debe intervenir.

Florentino también culpó al Mundial de Clubes en Estados Unidos por la mala campaña del Madrid, alegando que la falta de pretemporada derivó en 28 lesiones. Incluso lanzó una ironía hacia el Atlético de Madrid por su posición en la tabla. Y, como si fuera poco, criticó el arbitraje en la Champions, asegurando que un error los privó de llegar a la final.

La entrevista de Florentino Pérez no solo reaviva la polémica, la convierte en un incendio abierto, con una ruptura total con el Barcelona y acusando a LaLiga de complicidad. El caso Negreira, lejos de apagarse, se transforma en un campo de batalla que trasciende lo deportivo y amenaza con redefinir la relación entre los dos colosos del fútbol español.