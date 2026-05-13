Piura: Reactivan trabajos de modernización del Estadio Miguel Grau con miras al regreso de la Liga 1

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano se ha caracterizado en los últimos años por la falta de escenarios deportivos de primer nivel para la realización de torneos internacionales. Por ejemplo, en Piura, Atlético Grau, club de la ciudad, se ve obligado a jugar en el Campeones del 36 de Sullana cada vez que ejerce de local en la Liga 1.

Incluso, en los partidos del Torneo Apertura denominados como de alto riesgo, tienen que trasladarse hasta Trujillo y organizar sus encuentros en el Mansiche de dicha ciudad. Por suerte, esto llegará a su fin en los próximos meses con la reactivación de las obras de construcción de un escenario deportivo que proyecta a ser uno de los mejores del norte peruano.

Reactivan renovación del Miguel Grau de Piura

El pasado 7 de mayo, el Gobierno Regional de Piura ordenó el reinicio de las obras de construcción del nuevo Estadio Miguel Grau que ahora contará con más de 20 mil espectadores y otras características que cumplen con las exigencias de Conmebol para albergar torneos internacionales.

El gobernador regional Luis Neyra León firmó la resolución que dispone la entrega de la obra a la empresa Constructora Bidolino EIRL bajo una modalidad de contratación directa. Con ello, los trabajos en este recinto deportivo vuelven a darse luego de quedar paralizado en noviembre del 2025 por observaciones técnicas.

Según indicaron, para este proyecto se destinará un total 223 millones de soles los cuales serán destinados para completar las obras restantes y subsanar las observaciones realizadas meses atrás.

Obras en el Miguel Grau de Piura serán reactivadas.

"El recinto contará con 20,200 butacas, tribunas completamente techadas, sistema VAR, iluminación LED de última generación, pantallas gigantes en las tribunas norte y sur, sala de prensa, palcos VIP y cuatro camerinos totalmente equipados", señaló el GORE de Piura.

Campo de juego con césped de alta competencia

Como se recuerda, el Estadio Miguel Grau fue remodelado hace más de 20 años para albergar encuentros de la Copa América 2004 y el Mundial Sub-17 en el 2005. En aquella oportunidad, el escenario contó con césped sintético generando más de una crítica por parte de futbolistas y entrenadores.

Ahora, el recinto contará con un campo de juego acorde a otros estadios de Sudamérica, además de tener un sistema de riego para garantizar su buen estado.

"El campo deportivo tendrá una cancha con césped Bermuda de alta competencia y un pozo exclusivo destinado al sistema de riego y servicios internos, garantizando el mantenimiento permanente del terreno de juego", añadieron.

De esta manera, el Gobierno Regional de Piura ordenó la reactivación de trabajos de modernización del Estadio Miguel Grau para volver a albergar la práctica del fútbol profesional.