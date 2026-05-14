Alianza Lima envía carta notarial a HISTÓRICA exvoleibolista y le EXIGE que se rectifique: "Tiene 24 horas"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Alianza Lima envió una carta notarial a la exjugadora tras asegurar un presunto pago irregular a Flavia Montes. La institución blanquiazul considera que estas afirmaciones son difamatorias y dañan severamente la imagen institucional del equipo antes de una final.

Acciones legales por difamación institucional

La directiva de Alianza Lima calificó como graves las declaraciones vertidas por Vivian Baella en la plataforma digital "La Roro Network". Según el documento, Baella afirmó que la deportista recibió un inmueble y dinero para alterar la competencia deportiva de forma ilícita.

"Las expresiones citadas constituyen una imputación directa, concreta y absolutamente falsa de conductas ilícitas, atribuyendo a nuestra institución la entrega de sumas de dinero con la finalidad de alterar la competencia deportiva, lo que excede de manera flagrante los límites de la crítica legítima", exclamó.

El equipo íntimo sostiene que no existe sustento alguno para afirmar que se entregaron beneficios económicos con el fin de manipular resultados. La situación legal se agrava porque los comentarios fueron difundidos mediante un medio social con un impacto y alcance digital significativo.

Según el documento enviado por el club, el uso de estas plataformas tecnológicas incrementa de forma sustancial el potencial lesivo contra su reputación. La institución busca proteger su buen nombre ante acusaciones que consideran totalmente alejadas de la realidad actual.

Plazo de rectificación y posibles sanciones

Ante la gravedad de los hechos, Alianza Lima otorgó un plazo perentorio de veinticuatro horas para que Vivian Baella se retracte públicamente. Esta rectificación debe realizarse en el mismo programa y con un alcance similar al de la emisión original de la entrevista.

"En virtud de lo expuesto, el Club Alianza Lima lo intima formalmente a que (i) Se rectifique públicamente en el mismo medio, programa y con similar alcance, precisando de manera expresa que sus afirmaciones no se ajustan a la realidad", señaló.

El escrito exige que la comunicadora precise que sus versiones no se ajustan a la verdad de los hechos ocurridos recientemente. Asimismo, se le solicitó abstenerse de emitir nuevamente imputaciones de similar naturaleza contra la organización victoriana en el futuro próximo.

En caso de incumplimiento, se iniciarán acciones legales en la vía penal por el delito de difamación agravada contra la persona involucrada. También se reservan el derecho de solicitar indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados directamente a la marca institucional del club deportivo.

La responsabilidad legal podría extenderse de forma solidaria al medio emisor por facilitar la propagación de este contenido considerado lesivo. Por su parte, la jugadora Flavia Montes desmintió a Vivian Baella tras los polémicos comentarios sobre su fichaje oficial por Alianza Lima exige rectificación.