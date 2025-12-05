Con el regreso de Carlos Zambrano: Así formará Alianza Lima en Matute para enfrentar a Sporting Cristal

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para que Alianza Lima y Sporting Cristal vuelvan a verse las caras en lo que será la vuelta del play off de la Liga 1 2025. Esta vez, el partido se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y el ganador de esta llave chocará contra Cusco FC en busca de ingresar directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con el regreso de Carlos Zambrano

Con el empate 1-1 en el Estadio Nacional, los dirigidos por Néstor Gorosito saben que tienen la responsabilidad de darle vuelta en el marcador al ser local en Matute ante miles de hinchas. Por ello, el once íntimo presentará algunas variantes respecto al que igualó ante los celestes el último martes.

Los más significativos se darían en la defensa ya que Carlos Zambrano volverá de la suspensión que arrastraba para hacer dupla en la saga central junto a Renzo Garcés. Miguel Trauco seguirá siendo el lateral izquierdo a pesar de las falencias mostradas, pero en la otra banda también habrá cambios ya que Marcos Huamán se perfila como inicialista en reemplazo de Guillermo Enrique.

El entrenador argentino también alista cambios en el medio campo ya que Pablo Ceppelini iría al banco de suplentes para que Alan Cantero tome su lugar en ese sector de la cancha. Jesús Castillo y Fernando Gaibor completarán la volante que intentará generar fútbol y neutralizar el poderío de Sporting Cristal.

En la delantera volverá al titularato Kevin Quevedo para conformar el tridente junto con el ecuatoriano Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Por su parte, Hernán Barcos esperará desde el banco de los suplentes como se dio el último martes.

Paolo se defiende de las críticas

La novela sobre la continuidad de Hernán Barcos continúa en Alianza Lima y Paolo Guerrero ha sido uno de los más señalados por los hinchas. Por ello, el 'Depredador' se defendió de estos cuestionamientos señalando que jamás le jugaría en contra al equipo de sus amores.

"He estado leyendo, escuchando y de hecho lo que tengo que decir es que mis abuelos, mis padres, mi tío Caico, fue mascota de niño, desde bebé tengo la camiseta de Alianza bien puesta, todo mi entorno es aliancista y el que crea que pueda hacer algo en contra de mi equipo de corazón, no es el verdadero hincha de Alianza Lima", indicó.

De esta manera, Néstor Gorosito ya tiene listo al equipo titular de Alianza Lima que se enfrentará ante Sporting Cristal este sábado 6 de diciembre en Matute.