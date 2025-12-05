Prensa ecuatoriana FULMINA a Christian Cueva por su estado físico: "Lo trajiste gordo y se fue más gordo"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando Christian Cueva atravesaba un buen momento en Cienciano, Emelec apostó por él por sus destacadas actuaciones con el cuadro cusqueño, sin embargo, su estadía resultó infructuosa y duró poco menos de seis meses. Tras culminar su vinculación con 'El Bombillo', todo haría indicar que regresará a jugar al campeonato peruano. Sin embargo, las críticas de la prensa ecuatoriana al futbolista no han cesado y recientemente le mandaron un dardo.

Prensa ecuatoriana crítica tajantemente a Cueva

Para los periodistas ecuatorianos no causó asombro la decisión sorpresiva de 'Aladino' de no continuar en plantel del cuadro de Ecuador. Por el contrario, han sido duramente críticos con el profesionalismo, estado físico, así como el comportamiento del talentoso jugador peruano, que si bien es cierto ya anteriormente tuvo salidas mediáticas de los clubes en los que militó como fue el caso de Sao Paulo, de Brasil.

Una de las voces que ha tenido drásticas palabras contra el exvolante de la selección peruana ha sido Santiago Bucaram López, panelista del programa 'De una SF'. Con un contundente comentario, el periodista se refirió directamente al rendimiento, la actitud y el estado físico del futbolista peruano.

Conocido por su carácter frontal, desde su perspectiva el comunicador calificó como "un error" que Emelec haya traído a Cueva. "Era un error traerlo, era un error pagar y era un error tenerlo en el equipo. Y se demostró con el paso del tiempo futbolísticamente y después cuando le tocó irse, cuando no quería jugar", señaló.

En consiguiente, 'lapidó' al jugador por su estado físico e inclusive cuestionó las supuestas horas de entrenamiento, así como también los ejercicios que realizaba desde temprano hasta altas horas de la noche.

"Todos decíamos obviamente si Cueva está bien físicamente vuela, pero ya lo trajiste gordo, se fue más gordo. Mentían que se levantaba a las cinco de la mañana, que se iba a las diez de la noche, que se hacía quinientos abdominales todo el tiempo", expresó Bucaram López.

Su abrupta salida de Emelec

De acuerdo a lo señalado por directivos de Emelec y cuerpo técnico del equipo ecuatoriano, Christian Cueva puso fin a su vínculo con Emelec y retornó al Perú tras rescindir su contrato debido a temas personales.

Su paso por el cuadro 'eléctrico' estuvo plagado de lesiones, casi nula participación en la recta final de la temporada y un supuesto acto de indisciplina. Todo haría indicar que lo veremos en un equipo peruano.

Es en medio de este contexto de su salida de Emelec, que la prensa ecuatoriana tuvo fuertes críticas contra el futbolista peruano Christian Cueva, principalmente el periodista Santiago Bucaram.