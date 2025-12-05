Vicente Tiburcio destaca estado de emergencia en Lima pese a recientes asesinatos: "Tenemos los resultados"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el gobierno ha mantenido comunicación con los gremios de transportistas ante la posibilidad de un paro por el reciente asesinato a un chofer de bus. Además, destacó que los resultados se están dando durante el estado de emergencia en Lima.

Optimismo frente a la realidad

El titular de esta cartera expresó su positivismo por la medida adoptada por el gobierno del presidente José Jerí, a pesar de que los crímenes y perdidas de vidas humanas siguen ocurriendo. Según el titular del Interior, esto les ha permitido operar con mayor rigurosidad y con un despliegue de efectivos más eficiente.

"Saben que hemos dado un paso, vamos a seguir dando el segundo y tercero porque esto continúa. El estado de emergencia nos está dando de alguna forma, para poder nosotros ser más potentes en las intervenciones. Estamos haciendo intervenciones por todos los conos, sostuvo Tiburcio Orbezo.

Desde su perspectiva, cree que esto puede extenderse, sin embargo, es algo que el Consejo de Ministros deberá evaluar cuando sesione. A pesar del descontento de la ciudadanía porque los hechos delictivos se siguen dando, el ministro se apoya en las estadísticas que maneja, positivas según él.

"Considero que sí (el estado de emergencia) porque esto también lo tenemos que resolver de forma colegiada en el Consejo. Tenemos los resultados. Yo solamente digo, algún momento, como hombre de inteligencia, que vamos a tener los resultados", sostuvo.

Crímenes no dejan de darse

En la madrugada del viernes 5 de diciembre, un ciudadano de nacionalidad extranjera fue acribillado en el malecón de Miraflores, a unos metros de Larcomar. El hombre llegó hasta el parque Domodossola y se estacionó cerca del Colegio Médico de Lima, tras bajar de su vehículo, recibió 14 balazos.

Dos días antes, un conductor de la línea 20 fue asesinado por unos presuntos sicarios en el distrito de Chorrillos, mientras cumplía con su ruta. Un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó su unidad y abrió fuego contra él, dejándolo mal herido y falleciendo posteriormente en el Hospital Casimiro Ulloa, donde fue llevado de emergencia.

A pesar de que la ola de criminalidad sigue causando zozobra en la ciudadanía, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, asegura que los resultados están demostrando lo contrario. El titular de esta cartera no descarta que el estado de emergencia se extienda, aunque es algo que se debatirá en la PCM.