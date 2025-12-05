¡Bombazo! Alianza Lima busca fichar a pieza clave de Universitario de Deportes

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases en Universitario de Deportes está agitado. Mientras Jorge Fossati define su continuidad, Jairo Vélez aún no llega a un acuerdo para renovar contrato. La situación del volante y el interés de otros clubes, como Alianza Lima y Sporting Cristal, mantiene a los hinchas atentos a cada novedad.

Universitario busca retener a Jairo Vélez

El mercado de pases en Universitario de Deportes no está siendo nada tranquilo. Por un lado, Jorge Fossati aún evalúa su futuro, con contrato vigente pero en búsqueda de un nuevo acuerdo. Por otro, una pieza clave del equipo todavía no ha firmado su renovación: Jairo Vélez.

El volante, quien estuvo a préstamo en Universitario de Deportes durante todo el 2025, tiene contrato con César Vallejo hasta 2026.

A pesar de que hay un acuerdo entre los clubes por el monto de liberación, el verdadero punto que complica la negociación es el contrato entre el jugador y el equipo crema.

"La situación de Jairo Vélez en Universitario de Deportes se encuentra complicada. Desde el cuadro crema confirman que existe un convenio por el monto de liberación con César Vallejo, club dueño del pase del volante; sin embargo, el contrato con el jugador es lo más importante y, en ese punto, todavía no hay acuerdo", informó Gustavo Peralta.

Desde Universitario de Deportes, según Gustavo Peralta, seguirán trabajando para que las conversaciones con Jairo Vélez, de 30 años, puedan llegar a buen puerto. Lo consideran un jugador fundamental para la campaña 2026 y no quieren perderlo.

"En la 'U' señalan que seguirán intentando retener a Jairo Vélez. 'Siempre habrá una posibilidad de arreglar con él', agregan", explicó el periodista.

Otros clubes ponen la mira en Jairo Vélez

Mientras Universitario de Deportes intenta cerrar la renovación, otros equipos ya mueven sus piezas. Kevin Pacheco reportó que Alianza Lima está interesado en dar el golpe en este mercado de pases con el fichaje de Jairo Vélez.

Los blanquiazules hicieron una oferta formal a César Vallejo para pagar la cláusula del volante y reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.

Pero eso no sería todo, ya que Sporting Cristal también observa con buenos ojos la posibilidad de incorporar al jugador. "Una buena fuente dice que Sporting Cristal puede ir por Jairo Vélez", señaló Gustavo Peralta.

Mientras Universitario de Deportes intenta retener a Jairo Vélez, su futuro genera expectativa. Con Alianza Lima y Sporting Cristal interesados, cada novedad sobre su renovación o posible fichaje será seguida de cerca.