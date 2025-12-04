Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: FIFA confirmó a presentadores y artistas que animarán el evento

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el Mundial 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, FIFA programó para este viernes 5 de diciembre el gran sorteo donde las selecciones participantes conocerán sus grupos y rivales en la máxima competición de este deporte.

Sorteo del Mundial 2026: animadores y artistas confirmados

Como se recuerda, esta gala se desarrollará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, Estados Unidos, donde las grandes estrellas del balompié mundial se reunirán.

Para sacar adelante el sorteo y aportarle una cuota de humor Kevin Hart, actor y comediante será uno de los presentadores. A su lado estará también el actor y productor Danny Ramírez y la modelo Heidi Klum. Esta última repetirá el plato ya que en el 2005 fue elegida por FIFA para el sorteo de la Copa del Mundo del 2006 en Alemania.

''Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país es realmente extraordinario. La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 equipos es un honor increíble", indicó a la prensa de FIFA.

Y para el toque musical, Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger fueron los elegidos para estar en el escenario y darle las pausas artísticas dentro del sorteo.

Horario peruano para el sorteo

Con todo listo, el sorteo para el Mundial 2026 se podrá ver en todo el territorio nacional desde las 12:00 p.m. a través de las señalas de América TV y DirecTV. En esta gala también se podrá conocer el formato con el que se jugará esta Copa del Mundo la cual tendrá un aumento significativo en el número de participantes.

El Mundial de Qatar fue el último que se jugó con 32 selecciones ya que a partir del 2026 serán 48 las clasificadas. Es importante precisar que aún hay un pequeño número de equipos por definirse los cuales tendrán que asegurar su boleto en marzo del 2026 a través del repechaje mundialista que se jugará en México.

