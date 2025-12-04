Mr. Peet revela los problemas que enfrentó en L1 Max por permitir que Pol Deportes narre el Alianza vs. Cristal

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El joven Clíver Huamán, más conocido como Pol Deportes, vivió un sueño al narrar Alianza Lima vs. Sporting Cristal, pero no todo fue fácil. Mr. Peet reveló los problemas que enfrentó en L1 Max para que esto sucediera.

Problemas en L1 Max por Pol Deportes

La historia de Clíver Huamán sigue emocionando a los fanáticos del fútbol peruano. Este joven, conocido como Pol Deportes, se volvió viral tras narrar desde un cerro el partido entre Flamengo y Palmeiras, demostrando su pasión y creatividad a pesar de los obstáculos.

Su talento y dedicación llamaron la atención de L1 Max, que decidió darle la oportunidad de cumplir uno de sus sueños: narrar el encuentro por los playoffs entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Sin embargo, la experiencia no estuvo exenta de problemas. En una reciente edición de Madrugol, Mr. Peet contó cómo surgieron inconvenientes legales por la edad del joven.

"Me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto", explicó Peter Arévalo.

Añadió: "Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina...".

A pesar del susto, Mr. Peet destacó la emoción de ver a Pol Deportes narrar por primera vez desde un estadio profesional. "Me quedé tranquilo porque lo vi feliz, lo vi relatar; tiene muchísimas condiciones y lo vi disfrutar del momento", agregó.

Pol Deportes y su aventura en el cerro

Antes del partido, Clíver Huamán conversó con el periodista Eduardo Combe sobre toda la aventura que vivió para llegar a este punto.

"Sí, es la primera vez que venía a Lima, se me cumplieron varios sueños. Es la primera vez que entro a un estadio en Lima y también es mi primera vez en el Nacional. Gracias por cumplirlo", comentó emocionado.

El joven también recordó su hazaña en la final de la Copa Libertadores 2025, cuando junto a su padre se ingenió para narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro, debido a la falta de recursos para ingresar al estadio.

Cuando estuvimos afuera del Monumental, no nos dejaron hacer la previa (...) Nos dieron una mejor idea de ir al cerro y narrar", relató.

A pesar de los problemas que enfrentó Mr. Peet en L1 Max, Pol Deportes logró narrar el Alianza vs. Cristal y vivir su sueño por primera vez en un estadio profesional.