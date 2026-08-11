Lamine Yamal y Ryan Castro confirman el envío de aviones con ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El reguetonero Ryan Castro y el futbolista Lamine Yamal se sumaron a la ola de solidaridad internacional tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

A través de un video en redes sociales, ambos confirmaron el envío de aviones cargados con ayuda humanitaria y expresaron su respaldo a las familias afectadas por la tragedia. La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores, que ven en estas acciones un alivio en medio de la emergencia.

El anuncio en redes sociales

Ryan Castro, actualmente en Barcelona por compromisos profesionales, informó que el 12 de agosto llegarán dos aviones al Chocó con insumos y equipos médicos destinados a atender a las comunidades más golpeadas por el sismo. El artista puso sus redes sociales a disposición de los seguidores para canalizar información sobre personas desaparecidas y sectores que requieren atención urgente.

"Al volver al país quiero sumar de la mejor forma y ayudar a esas familias damnificadas por esta tragedia, estamos juntos en esto", escribió el artista urbano.

Por su parte, Lamine Yamal envió un mensaje de ánimo al pueblo colombiano, asegurando que "tienen todo nuestro apoyo" y recordando su reciente visita a ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, donde pudo conocer de cerca la realidad del país.

Canales de ayuda y donaciones

Castro explicó que se habilitaron links de donación confiables para que los seguidores puedan aportar recursos económicos destinados a la emergencia. Además, agradeció a futbolistas y colegas que se han unido a la campaña de apoyo, destacando la importancia de la cooperación internacional y de representantes de diversos rubros en momentos críticos.

A la fecha y hora, autoridades colombianas han registrado más de 200 víctimas mortales y daños severos en infraestructura, especialmente en ciudades como Cali y Pereira. Brigadas de bomberos y equipos de rescate nacionales e internacionales se han desplegado en las zonas afectadas para localizar a personas atrapadas y brindar asistencia médica.

La confirmación de Ryan Castro y Lamine Yamal sobre el envío de aviones con ayuda humanitaria representa un gesto de solidaridad que trasciende fronteras. Para Colombia, golpeada por una tragedia de gran magnitud, estas acciones refuerzan la esperanza y la confianza en que la comunidad internacional y figuras públicas pueden marcar la diferencia.

El festival de apoyo que se está gestando en torno a la emergencia demuestra que la cultura y el deporte también son vehículos de unión en tiempos de crisis.