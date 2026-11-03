Papa León XIV en Argentina: cáliz que recibirá el pontífce fue forjado con restos de municiones de la Guerra de Malvinas

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV se prepara para dar inicio a su viaje apostólico a Sudamérica donde visitará Uruguay, Argentina y Perú. Se conoció que en territorio argentino se le otorgará un cáliz que fue forjado con restos de municiones de Malvinas.

Un cáliz con memoria de Malvinas para León XIV

De acuerdo al itinerario del sumo pontífice, arribará a suelo argentino el próximo domingo, 8 de noviembre, y se mantendrá allí hasta el miércoles 11 de noviembre. Allí, se le entregará estaa obra que busca transmitir un mensaje de paz.

En diálogo con la agencia AFP Juan Carlos Pallarols, quien fue el órfebre encargado de preparar el cáliz que se le entregará al papa estadounidense-peruano, narró que este fue elaborado con restos de municiones de la guerra de Malvinas.

La pieza está realizada en plata con baño de oro será entregada al sumo pontífice durante esta recorrido en Argentina. El artesano trabaja en los últimos detalles de una obra que demandó diez meses de trabajo y en cuya elaboración participaron miles de personas.

La base del cáliz está ornamentada con símbolos de la fe, esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. La obra también incluye una patena, un pequeño plato litúrgico utilizado durante la misa.

Alrededor de un millón de personas contribuyeron en su creación

Pallarols estima que alrededor de un millón de personas de distintos puntos del país contribuyeron en su creación. "Lo estamos haciendo para él y se lo vamos a entregar a él", manifestó el órfebre en su taller ubicado en el centro de Buenos Aires.

En una entrevista concedida a Radio VEO, Pallarols explicó que la aleación incorpora 75 gramos de metal de municiones Malvinas por cada kilo. También, afirmó que cáliz ya se encontraba en la Nunciatura Apostólica, como parte de los preparativos para su entrega.

En conclusión, en su próxima visita a Argentina que la realizará del 8 al 11 de noviembre, el papa León XIV recibirá un cáliz que fue forjado con restos de municiones de la Guerra de Malvinas. La obra incluye una patena, pequeño plato litúrgico usada en la misa.