¡'Crema' un año más! Matías Di Benedetto renovó con Universitario y defenderá el título nacional en su centenario

El defensor argentino, Matías Di Benedetto, renovó con Universitario de Deportes por una temporada más, por lo que vestirá la camiseta crema durante el 2024, año del centenario del club de Ate.

Los 'Merengues' dieron el anuncio a través de sus redes sociales, horas después de que confirmaran la extensión de contrato del guardameta sub-13, Diego Romero. Así, la 'U' continúa armando su plantel con miras a revalidar el título nacional.

En medio de la incertidumbre debido a una presunta salida del técnico Jorge Fossati con dirección a la Selección Peruana, los 'Cremas' dieron cuenta de la octava renovación de un futbolista. Y es que tras la consecución del campeonato en la Liga 1, quieren mantener la estructura de su equipo ganador.

Hasta el momento, Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Rivera, Marco Saravia, Diego Romero y Matías Di Benedetto son los futbolistas que llegaron a consenso con Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, para mantenerse un año más.

Contrariamente, José Carvallo, Emanuel Herrera, Luis Urruti, Alexander Succar (préstamo), no seguirán en más en el club. El 'Zancudito' Christopher Olivares y Tiago Cantoro (que regresa tras préstamo) reforzarán las filas cremas.

Como se sabe, el charrúa no le cerró la puerta a la 'Bicolor', aunque aclaró que su prioridad es Universitario. Según indicó, tiene que analizar la propuesta deportiva y económica con su staff técnico antes de tomar una decisión.

"A mí me parece que dependerá de los tiempos porque Universitario es mi prioridad, porque es mi realidad. Así nos reuniéramos hoy, no sé cuál es el proyecto que me plantearán deportivo y económico. Todo eso lo tendría que analizar y lo aceptaría solo en el caso de que con mis compañeros de trabajo estemos convencidos de que podemos alcanzar el éxito", acotó.