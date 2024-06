CRISIS en SPORTING CRISTAL: Revelan TENSA DISCUSIÓN entre Martín Távara y Enderson Moreira

¡Problemas en Sporting Cristal! En medio de la salida de Enderson Moreira del club bajopontino, se ha revelado que el hoy exentrenador de SC protagonizó una tensa discusión con el mediocampista Martín Távara sobre el final del Torneo Apertura. ¿Qué pasó?

La información ha sido dada a conocer en el programa digital 'Están Pasando Cosas', por parte del periodista deportivo Coki Gonzales, quien reportó que el volante peruano y el DT brasileño tuvieron un acalorado episodio antes de que termine la primera parte del campeonato local.

Según reveló, Martín Távara y Enderson Moreira discutieron en la oficina del exentrenador de Sporting Cristal. Allí, el futbolista le habría "levantado la mano" al estratega, quien, en respuesta, le alzó la voz.

De acuerdo con Coki Gonzales, este episodio tuvo lugar tras el partido contra Unión Comercio, luego de que Sporting Cristal ganara por 5 goles a 1 en la penúltima fecha del Torneo Apertura.

De hecho, esta sería la razón por la cual el mediocampista celeste no fue convocado para la última jornada contra Comerciantes Unidos.

"Távara tuvo una discusión con Enderson Moreira. (...) Que un futbolista le mente la madre a su entrenador después del partido contra Unión Comercio y que después no viaje. Távara no viajó porque Ederson no lo quiso llevar por la discusión que tuvieron", aseveró.