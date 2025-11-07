Polémica en el vóley peruano: Jugadora extranjera revela que algunas 'matadorcitas' no aceptan que las corrijan

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Deportivo Géminis atraviesa un momento de transformación bajo la dirección de Natalia Málaga, una de las entrenadoras más emblemáticas del vóley peruano. Con su llegada, el club de Comas busca recuperar el protagonismo perdido tras una temporada irregular que lo dejó fuera de la lucha por el título.

En este proceso, una de las voces más destacadas ha sido la de Florangel Terrero, central dominicana y referente extranjera del equipo. La jugadora se ha convertido en pieza clave del reciente triunfo ante Regatas Lima, y sus declaraciones encendieron el debate sobre la disciplina y el carácter de las jugadoras peruanas.

En diálogo con Ataque Cruzado de Radio Ovación, Terrero reconoció que el cambio de dirección técnica llegó "en un momento clave". Según dijo, ahora hay mayor disposición y actitud en el grupo, factores que considera fundamentales para mejorar el rendimiento colectivo.

¡La OLÍMPICA de República Dominicana 🇩🇴 Florangel Terrero declara que la mentalidad de la jugadora peruana es DÉBIL por no tener la experiencia suficiente con los entrenadores extranjeros!#apresion #ataquecruzado #voley pic.twitter.com/zCenumvkTE — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) November 6, 2025

Reflexión sobre la exigencia y el liderazgo

Terrero recordó su experiencia durante la campaña anterior con el entrenador brasileño Rogério Portela, quien, pese a lograr buenos resultados parciales, no continuó en el club. La central aseguró que se adaptó bien a su estilo de trabajo, aunque no todas sus compañeras respondieron de la misma manera.

"Yo me entendía súper bien con el entrenador. Como era brasileño, ya sabía su mecánica porque en mi selección también tenemos técnicos de ese país", señaló. Sin embargo, agregó que algunas jugadoras locales no aceptaban con facilidad las correcciones o los llamados de atención durante los entrenamientos.

"Tal vez con alguna de las chicas de acá, nativas, sí tenía unos cuantos roces porque no querían que les estuvieran llamando mucho la atención. Pero una, al tener experiencia, ya sabe cómo manejarlo", comentó con sinceridad.

Sus palabras, rápidamente difundidas en redes sociales, generaron polémica entre los seguidores del vóley nacional, que debatieron sobre la falta de tolerancia a la crítica dentro de algunos equipos.

Disciplina, experiencia y madurez deportiva

La jugadora dominicana aclaró que no todas las deportistas reaccionan igual ante un liderazgo exigente. A su juicio, la madurez y la trayectoria influyen directamente en la capacidad de adaptación a estilos de trabajo más duros.

"Es dependiendo de la jugadora. A veces hay algunas que no tienen mucha experiencia y se bloquean porque no están acostumbradas a esa mecánica", explicó. Con ello, Terrero subrayó que la disciplina y la fortaleza mental son indispensables para sostener un proyecto competitivo en el tiempo.

Mientras tanto, Natalia Málaga ya impone su sello en los entrenamientos de Géminis, con sesiones intensas y un enfoque en la rigurosidad. Su debut oficial se producirá este fin de semana, cuando el equipo enfrente al Deportivo Wanka por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley, donde participará la jugadora dominicana Florangel Terrero.