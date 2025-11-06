Barcelona no vendrá a Lima: Prensa española descarta amistoso de los culés en el Perú

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Semanas atrás, se conoció sobre la posibilidad de que el primer equipo de Barcelona llegaría a Lima para disputar un encuentro amistoso contra un gran de nuestro país. En primer lugar, se señaló que su rival sería Universitario, pero esta chance se descartó debido al calendario.

Luego de ello, Alianza Lima pasó a estar en planes del elenco dirigido por Hansi Flick, aunque ello también quedó de lado. Finalmente, este partido parece que no se realizará debido a la información que llega desde España.

Barcelona descarta jugar amistoso en Lima

El diario Mundo Deportivo que cubre diariamente a Barcelona, informó en su plataforma virtual que el equipo blaugrana ha descartado totalmente la posibilidad de jugar un amistoso en Lima antes de las fiesta navideñas pese a que esto le significaba un importante ingreso económico.

De acuerdo al tabloide, el apretado calendario que tienen que enfrentar antes de fin de año hacen más que complicado la chance de venir a Sudamérica durante varios días. Según indicaron, el club culé recibiría entre siete u ocho millones de euros de los cuales se especuló que habría recibido un adelanto.

"El FC Barcelona tiene una propuesta para jugar un amistoso en Perú que reportaría entre siete u ocho millones de euros, pero el club azulgrana ha descartado ya desplazarse a Sudamérica antes de Navidad y después del Villarreal-Barça, aún sin fecha y que podría disputarse el sábado 20 de diciembre", indicaron.

Seguidamente, el citado medio señala que Barcelona debe cumplir con la cantidad de días de descanso a sus jugadores tal como lo manda la Asociación de Futbolista de dicho país. Por ello, jugador dicho duelo imposibilitaría dicha chance por lo que finalmente la dejarán de lado.

"Por cuestiones de logística y descanso, la junta directiva barcelonista considera que tampoco hay mucho margen para que haya los días de descanso obligatorio que establece la AFE para los futbolistas", añadieron.

Barcelona no, Messi sí

Y aunque Barcelona no llegue a la capital del país, otro que si vendrá será Lionel Messi y todo el plantel del Inter de Miami para medirse ante Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026.

De acuerdo a la información, el acuerdo está casi cerrado y el mismo será oficializado en los próximos días. Con ello, el astro argentino visitará por segunda vez el país vistiendo la camiseta del cuadro de la MLS.

De esta manera, la prensa española aseguró que Barcelona no vendrá a Lima para disputar el amistoso internacional que habría estado programado para diciembre de este 2025.