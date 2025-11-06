Jairo Vélez pone en duda su continuidad en Universitario para el 2026: "No depende de mí"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Su aporte en el mediocampo de Universitario de Deportes ha sido importante, llegando a ser titular en varios partidos del Torneo Clausura. Sin embargo, su continuidad no está asegurada para la temporada 2026 en el cuadro crema, por lo que el volante ha manifestado su deseo de quedarse, aunque eso escapa de sus posibilidades.

Carta pase pertenece a César Vallejo

En diálogo para Colectivo World, el jugador de 30 años expresó sus ganas de permanecer con los merengues y disputar la Copa Libertadores, además de buscar el tetracampeonato. Pero al pertenecer a la Club César Vallejo, retornaría a Trujillo si el cuadro 'poeta' consigue el ascenso.

"Yo me quiero quedar acá. Uno como futbolista siempre quiere esto, seguir mejorando. Le tengo un gran cariño a la Vallejo, pero es parte de mi carrera y Universitario es lo que más me conviene, pero no depende de mí", sostuvo Vélez

Con respecto a lo que se viene el próximo año y el desafío internacional, el futbolista con nacionalidad peruana considera que el plantel necesita más confianza en sí mismo. La dirigencia plantea mantener a más del 70 % del equipo, por lo que solo buscaría unos refuerzos en posiciones donde más han padecido.

"No sé si la palabra es creer un poquito más en nosotros o lo otro es saber jugar un poco más este tipo de partidos, porque en Libertadores te encuentras con grandes A este nivel uno tiene que aprender a jugar, como el box, vamos golpe a golpe, midiéndonos y pasa un poco por eso", manifestó.

La César Vallejo a un paso de volver a la Liga1

El club dueño de la carta pase del mediocampista ecuatoriano es la César Vallejo, actualmente en la Liga2 y que por los playoffs podría regresar a la máxima categoría. Tras perder en las semifinales contra Cajamarca FC, a la postre campeón del torneo, jugó una serie ante Unión Comercio, superándolo por 4 a 2 en el global.

La definición para conocer al segundo clasificado saldrá de la final con CD Moquegua, que perdió ante el conjunto cajamarquino. La ida se jugará el domingo 9 de noviembre en el Mansiche y la vuelta una semana después en el estadio 25 de noviembre de la ciudad homónima.

