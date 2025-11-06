Estados Unidos exigirá sexo biológico en pasaportes: Corte Suprema avala restricción de Donald Trump

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Corte Suprema de los Estados Unidos avaló este jueves 6 de noviembre una petición de Donald Trump que exige que en los pasaportes nuevos figure el sexo biológico de los ciudadanos de ese país. Esto significa un duro revés para las personas que se perciben transgénero o no binarias.

Políticas de Trump se imponen

Esta orden significa un triunfo de la agenda conservadora del líder del Partido Republicano. En el documento no firmado se precisa que esto no corresponde a una ofensa en contra de este grupo humano. Desde el gobierno de Joe Biden en 2021, se había permitido que cada ciudadano decida que poner en sus documentos de viaje.

"Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no ofende más los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferencial", indica la orden de la Corte Suprema de EE.UU.

Orden de la Corte Suprema de EE.UU.

Con esto, se borrará la opción de 'X', que las personas transgéneros o no binarias elegían, en lugar del M de masculino o F de femenino. Este proceso había sufrido varios bloqueos, por lo que la administración Trump recurrió hasta la máxima instancia, argumentando que la orden del tribunal inferior "no tiene base en la ley ni en la lógica".

"Al impedir que los estadounidenses transgénero obtengan pasaportes congruentes con su género, el Gobierno hace más que simplemente expresar su creencia de que la identidad transgénero es 'falsa', menciona el documento.

Estados Unidos reconoce solo dos sexos

Desde comienzos de su segundo mandato en la Casa Blanca, el mandatario emitió una orden ejecutiva que establecía que la nación norteamericana reconocería solo dos sexos. Esto se sostendría en su partida de nacimiento y la clasificación biológica.

"El presidente Trump le prometió al pueblo estadounidense una revolución de sentido común, y esto incluye asegurar que la política del gobierno de Estados Unidos refleje una simple realidad biológica", manifiesta un escrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de febrero del 2025.

A partir de esto, los documentos de identidad que se emitían dejaron de tener un campo en blanco para quienes no se identificaban como hombres o mujeres.

Las restricciones de Donald Trump contra personas transgénero y no binarias se han impuesto en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema exigiera el sexo biológico en los nuevos pasaportes de este país. Esto representa una derrota para la causas progresista en este país.