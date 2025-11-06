Copa Libertadores: Flamengo entrenará en Matute antes de enfrentar a Palmeiras en la gran final

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez falta menos para que Lima albergue su segunda final de Copa Libertadores de la historia donde se enfrentarán Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental. Ambos elencos brasileños han sido los mejores del torneo a lo largo de la temporada por lo que se espera un duelo de gran nivel el próximo sábado 29 de noviembre desde las 4:00 p.m.

Flamengo entrenará en Matute

Y a menos de tres semanas para este encuentro, ambos equipos definieron los lugares donde entrenarán para llegar de la mejor manera tanto física como futbolísticamente. En primer lugar, el 'Mengao', dirigido por Filipe Luis, trabajará en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, el 'Verdao' hará lo propio en el campo principal de la Villa Deportiva Nacional en San Luis, donde habitualmente realiza sus trabajos la Selección Peruana. Es importante resaltar que ambas escuadras tendrán la oportunidad de reconocer el estado del campo de juego del Estadio Monumental antes de la gran final del 29 de noviembre.

Como se recuerda, en el 2019 Flamengo también estuvo en la capital peruana para disputar la definición de la Copa Libertadores de dicha temporada. Aquel año, los papeles se invirtieron ya que los de Río de Janeiro entrenaron en Videna, mientras que su rival, River Plate, lo hizo en el estadio de Alianza Lima.

Flamengo y Palmeiras se verán las caras en la gran final de la Copa Libertadores a jugarse en Lima.

Finalmente, el elenco brasileño logró obtener la segunda Libertadores de su historia tras vencer por 2-1 de manera agónica a elenco argentino con dos tantos de Gabriel Barboza en los minutos finales.

Se conoció el precio de las entradas

Conmebol también publicó el precio de las entradas para este esperado partido. El recinto crema fue dividido en cuatro categorías. La primera, ubicada en occidente, fue tazada en 320 dólares o 1120 soles. Oriente o zona 2 costará 200 dólares o 700 nuevos soles.

Por su parte, las populares tendrán un valor de 95 dólares o 335 soles. Los boletos ya fueron puestos a la venta desde las primeras horas del último martes 4 de noviembre y se espera que en las próximas horas se agoten con lo que la capital nacional recibirá nuevamente a miles de brasileños durante los últimos días de noviembre.

De esta manera, se conoció que Flamengo entrenará en Matute en la previa de la gran final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Por su parte, Palmeiras hará lo propio en el campo principal de la Villa Deportiva Nacional.