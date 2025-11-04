Carlos Zambrano casi se va a los golpes en pleno concierto luego el empate entre Alianza y Melgar

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano vuelve a estar en el centro de la polémica luego de haber sido captado a punto de pelearse tras un concierto de Halloween realizado en el Estadio Nacional el pasado viernes 31 de octubre.

Como era de esperarse, esta situación ha generado una serie de críticas contra al defensor de Alianza Lima y la Selección Peruana pues el elenco íntimo no atraviesa por un buen momento sobre las últimas fechas del Torneo Clausura. Esto luego del último empate 2-2 en Matute ante Melgar con un agónico gol de Renzo Garcés al minuto 96.

Carlos Zambrano casi se va a los golpes tras concierto

Durante la última edición del programa de Magaly Medina, se emitió un informe de lo que fue el show musical por noche de brujas llevado a cabo en el Estadio Nacional y que tuvo a grandes artistas del género urbano en tarima.

Uno de los asistentes fue Carlos Zambrano quien estuvo al lado de su esposa y del también jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo y pareja. Ambos futbolistas decidieron asistir a este evento pese a haber empatado 2-2 ante Melgar en Matute lo que complica sus chances de cara al final de la Liga 1.

Lo peor de todo fue cuando el defensor iba dejando el recinto deportivo ya que tuvo que ser agarrado por un elemento de seguridad pues quería agarrase a los golpes con otro asistente. Fueron varios segundos donde el 'León' intentó abalanzarse contra esta personas a pesar del reclamo de sus acompañantes quienes lo intentaban calmar en todo momento.

Magaly arremete contra Carlos Zambrano

Como era de esperarse, Magaly Medina criticó duramente al jugador de Alianza Lima por esta situación a la cual calificó de papelón. De acuerdo a su parecer, el jugador debió haber cuidado las formas más aún cando se trata de un personaje público.

"Que feo papelón me parece. Sale apoyado de un seguridad y él parece que se quería pelear con alguien. No hay nada peor que pensar que estás en una cancha de futbol donde puedes pelearte en el momento de un partido. (...) Está en su día libre. Sin embargo, todo el mundo tratando de calmarlo y a él lo han tenido que sacar a la fuerza para que no se pelee", indicó.

De esta manera, Carlos Zambrano estuvo a punto de irse a los golpes luego de asistir al concierto de Halloween llevado a cabo en el Estadio Nacional luego del empate 2-2 entre Alianza Lima y Melgar.