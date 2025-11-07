Sporting Cristal ganó con sufrimiento: Golazo agónico de Martín Távara le dio el triunfo sobre Cienciano

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido que dejó serias dudas, Sporting Cristal venció por 2 a 1 a Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura, con un gol agónico. Los celestes que jugaron más de media hora con un jugador por la expulsión de Catriel Cabellos, no bajaron los brazos y en la última acción, un tiro libre de Martín Távara desató la locura en el Alberto Gallardo.

Partido complicado para Cristal

Los 'cerveceros', que ya han asegurado su presencia en los playoffs de la Liga1, disputaron este encuentro con algunas variantes. Esto propicio que el trámite sea parejo y con el cuadro cusqueños con opciones de anotar primero, lo que termino por ocurrir.

Al minuto 39, una mala cobertura de la zona defensiva de Cristal le permitió a la visita ponerse adelante en el marcador. Tras la duda de Jesús Pretell, el uruguayo Cristian Souza tomó el balón y sacó un remate de fuera del área desviado levemente en la cabeza de Miguel Araujo y que terminó por descolocar al golero Renato Solis.

Tras el complemento, los 'bajopontinos' no tardaron en emparejar el marcador luego de que un centro de Nicolás Pasquini encontró solo en el área a Leandro Sosa, que en dos tiempo resolvió para el 1-1 parcial. El encuentro se le complicó a los locales por la expulsión de Catriel Cabellos al 55' por un codazo a instancias del VAR.

Cienciano pasó a tener más protagonismo, pero sin encontrar la vía para volver a estar arriba en el tanteador. Cuando se jugaba el tiempo agregado, una falta de Santiago Arias sobre Felipe Vizeu cerca del arco 'rojo', propició un tiro libre que Távara ejecutó con acierto, engañando al meta Juan Bolado, quien dio 'un paso en falso'.

Celestes esperan rival en playoffs

Al equipo de Paulo Autuori le resta un partido para concluir el Torneo Clausura y con ello, esperar por conocer a su rival en la semifinal de los playoffs. En este momento, sería Alianza Lima, luego del triunfo de Cusco FC que lo regresó al segundo lugar de la tabla acumulada.

En la última jornada esto se conocerá, cuando los íntimos reciban en el Alejandro Villanueva a UTC de Cajamarca y los cusqueños visiten a Sport Huancayo. La diferencia es de dos puntos a favor de los 'Guerreros Dorados'.

A pesar de realizar un partido discreto, Sporting Cristal superó por 2 a 1 a Cienciano gracias al gol agónico de tiro libre anotado por Martín Távara. Los celestes ya estaban dentro de los playoffs de fin de año y jugaron con algunas variantes.