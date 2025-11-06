Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys por los derechos de TV: "Tienen que alinearse a la FPF"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes y Sport Boys tendrán que afrontar un tema delicado e importante a nivel institucional cuando finalice este 2025. Ello, debido a que este 31 de diciembre del presente año culmina su contrato de derechos de televisión con Gol Perú el cual se mantuvo vigente a pesar de la incursión de L1 Max.

Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol tomó el control de este importante aspecto dentro de los clubes y firmó un convenio con la empresa 1190 Sports la cual emite la actual señal por donde se transmite los encuentros de la Liga 1.

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys

Sabiendo de que Universitario y Sport Boys vencen contrato con Gol Perú, en las últimas semana se habló sobre este tema y ahora también lo hizo el propio presidente de la FPF, Agustín Lozano.

El mandamás del fútbol nacional visitó el set del programa 'La Interna' donde fue consultado sobre esta materia. Su respuesta fue contundente al señalar que tanto la 'U' como el elenco rosado tendrán que alinearse a lo dispuesto por la FPF ya que es un mandado no solo de este organismo, sino de la misma FIFA.

"Universitario este año tiene que alinearse a la Federación, así como Sport Boys. Tienen que alinearse a la FPF porque es un mandato estatutario, es un mandato FIFA, y se tiene que respetar", indicó el nacido en Chongoyape.

Seguidamente, Lozano Saavedra aseguró que, para beneficio de ambas partes, representantes de estos clubes se siente con las autoridades de la Federación y así negociar un acuerdo que sea provechoso.

Lozano sobre derechos de 📺:

"Universitario y Boys tienen que alinearse con la FPF. Tienen que alinearse al sistema, es un mandato FIFA y se tiene que respetar.

Tendrán que sentarse con comité de dirección para saber las condiciones y si tienen alguna oposición nos harán saber" pic.twitter.com/gcIF9yGTc2 — Juan Manuel | H.I 🔴🟡 (@ydalejuanma) November 6, 2025

"Universitario como Sport Boys va a llegar su momento que se van a sentar con el Comité de Dirección, se tengan que sentar con la Federación para saber cuáles son las condiciones, y seguramente si tienen una oposición nos harán saber, pero hoy no tenemos nada de esto", añadió.

Universitario y su posición sobre los derechos de TV

En tienda crema ya se ha considerado la posibilidad de ser transmitidos por L1 Max, pero también de no aceptar un acuerdo con 1190 Sports. Incluso, el propio administrador del club, Franco Velazco, evalúa la chance de buscar otro operador el cual pueda igualar o superar el monto económico que perciben hasta este 2025.

De esta manera, Agustín Lozano aseguró que Universitario y Sport Boys tendrán que alinearse con la FPF sobre sus derechos de televisión los cuales pasarían a L1 Max tras el fin de su contrato con Gol Perú.