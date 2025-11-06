Selección peruana: Conoce a Fabio Gruber, la novedad en defensa para amistosos ante Rusia y Chile

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se encuentra próxima a afrontar un nuevo reto de la mano del entrenador interino Manuel Barreto, quien ya dio a conocer a los convocados para los amistosos ante Rusia y Chile, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Uno de las novedades fue el llamado del defensa que radica en Alemania, Fabio Gruber.

De Alemania a Perú

Este jueves 6 de noviembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la nómina oficial de los futbolistas que formarán parte de los próximos amistosos que sostendrá la Bicolor en territorio ruso.

En esta oportunidad, resaltaron por su presencia los denominados 'Eurocausas', entre ellos el defensa Fabio Gruber, capitán y líder en la zaga central del FC Núremberg, quien recibió su primer llamado al combinado patrio, un día después de recibir su DNI que lo certifica como peruano.

El futbolista nació en Augsburgo (Alemania), el 3 de septiembre de 2002, por lo que actualmente tiene 23 años. Mide 1,80 metros de altura y es diestro.

Lleva la sangre peruana por su madre, un caso similar al del delantero Gianluca Lapadula, razón por la cual el idioma español no es ningún problema debido a que lo habla con fluidez gracias a la mujer que le dio la vida.

Una actualidad destacada

De acuerdo a la página Transfermarket, realizó divisiones menores en el club FC Augsburg desde 2018 hasta 2023. Al no ser tenido en cuenta para el primer equipo, se fue al SC Verl, de la Tercera División de Alemania.

Dos años más tarde, se unió a las filas del FC Núremberg, de la Segunda División de Alemania, donde ha completado un proceso de adaptación habitual porque provenía de una categoría inferior.

Durante la actual temporada, disputó todos los minutos en 11 partidos de la 2 Bundesliga. De igual manera, sumó 120 minutos en un compromiso por Copa Alemania. Cabe destacar que, en 9 de esos cotejos portó la cinta de capitán lo que refleja su liderazgo en el equipo europeo.

Así reaccionó a su convocatoria

Posteriormente, al conocer que se encuentra en la lista de convocados de la selección peruana, el futbolista de 23 años no dudó en recurrir a sus redes sociales y dejar un sorpresivo mensaje.

Así reaccionó Fabio Gruber a su convocatoria a la selección peruana

A través de sus historias de Instagram reposteó la publicación de la FPF en la que aparece la nómina de Perú y junto a ello un versículo de la biblia: Santiago 1, 17 que habla de la naturaleza dadivosa de Dios.

Como vemos, Fabio Gruber se perfila como un jugador que aportará mucho en la selección peruana tras ser convocado para los amistosos ante Rusia y Chile.