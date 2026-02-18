Paolo Guerrero: Revelan el insólito motivo por el que no pateó el penal ante 2 de Mayo

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado exactamente una semana desde que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar en Matute ante 2 de Mayo de Paraguay. Durante este encuentro, uno de los momentos que más polémica generó fue el penal fallado por Eryc Castillo que pudo haber cambiado el destino del cotejo.

Paolo Guerrero y los motivos del penal que no ejecutó ante 2 de Mayo

A pesar de que el ecuatoriano erró su disparo, el principal apuntado fue el capitán blanquiazul, Paolo Guerrero, por no haber tomado la responsabilidad de patear ese tiro directo. Tras el pitazo final, el 'Depredador' sorprendió a todos los hinchas al indicar que no se sintió con la confianza necesaria para disparar el penal.

Sin embargo, diversos exfutbolistas y parte de la prensa deportiva del país aseguraron que las excusas del delantero de 42 años fue para proteger a su compañero y que las críticas solo apunten hacia él.

Ahora, Eddie Fleischmann reveló una conversación con alguien cerca al entorno del plantel de Alianza Lima el cual le contó la verdadera razón de porqué Paolo Guerrero no se hizo cargo de esta pena máxima que tanta polémica generó.

El popular 'colorado' aprovechó la oportunidad para relacionar el hecho con Hernán Barcos asegurando que él no dejaba por nada que otro jugador patee el penal. A su vez, reveló que el 'Depredador' no tuvo el valor para hacerse cargo ya que le ganó el temor a fallar antes de ser ejecutante.

"Mira, a Barcos nadie le quitaba la pelota si le tocaba ejecutar el penal. El problema fue que Paolo no se atreva. El problema fue que Paolo priorizó su temor a fallar antes que las necesidades que tenía Alianza en ese momento", explicó.

Pedro Aquino responde a Pablo Guede

Otro jugador que habló en los últimos días sobre su suplencia es Pedro Aquino. El volante no viene siendo considerado por Pablo Guede por razones que no han sido detalladas hasta que el propio futbolista brindó unas breves declaraciones.

La 'Roca' indicó que no tiene ninguna lesión, que está en perfectas condiciones y que la única razón de no ser utilizado es por decisión técnica.

"Yo estoy bien. No tengo ninguna lesión. Estoy al 100%. No sé la verdad. Yo no juego por una decisión del técnico", contó.

