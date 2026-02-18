¿Indirecta a Paolo Guerrero? Sporting Cristal lanza polémico mensaje tras penal ejecutado por Yotún

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal estuvo cerca de pegar la vuelta a Lima con las manos vacías tras empatar 2-2 sobre el final ante 2 de Mayo en Paraguay. Los celestes ahora tendrán que sellar la llave de esta Fase 2 de la Copa Libertadores en el Estadio Miguel Grau del Callao el próximo martes 24 de febrero.

La indirecta de Sporting Cristal

El elenco dirigido por Paulo Autuori se puso adelante en el marcador gracias a un penal convertido por Yoshimar Yotún al minuto 62. Luego de unos minutos las redes sociales del elenco bajopontino subieron un post que ha generado diversos comentarios en redes sociales.

Sporting Cristal publicó una foto de su futbolista celebrando el tanto junto a Santiago González. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que postearon junto a la instantánea que decía '¡Así, capitán!'.

De inmediato, los hinchas celestes relacionaron esta frase con lo ocurrido en el duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo en Matute donde también hubo un penal. Aquella vez, Eryc Castillo falló esta falta directa, pero las críticas apuntaron contra Paolo Guerrero por no haber sido el ejecutante al igual que en otros partidos.

Debió ser una victoria fácil

Tras el pitazo final, Paulo Autuori habló en conferencia de prensa sorprendiendo a más de uno con su análisis del encuentro. De acuerdo a su parecer, sus dirigidos debieron ganar sin problema alguno debido a la superioridad que se vio en cancha.

"El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos. Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol", indicó.

Sin embargo, el brasileño fue víctima de insultos por parte de la hinchada local por lo que alzó su voz de protesta e incluso recordó los títulos que ganó en su carrera.

"Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto", agregó.

En resumen, Sporting Cristal habría mandado un dardo contra Paolo Guerrero y Alianza Lima tras el penal anotado por Yoshimar Yotún en el duelo ante 2 de Mayo.