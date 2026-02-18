Alianza Lima: Se reveló el DT que parte como principal opción para reemplazar a Pablo Guede

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por una crisis deportiva a raíz de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo. A eso se le sumó el insípido empate en Trujillo ante Alianza Atlético de Sullana con un pobre rendimiento de los jugadores.

Ya habría reemplazante para Pablo Guede

Como era de esperarse, en las oficinas de la directiva ya se baraja la posibilidad de cortar prematuramente el proceso de Pablo Guede tras este duro revés internacional. Incluso, en las últimas horas se conoció el nombre apuntado para hacerse cargo del primer equipo en caso las cosas no vayan bien ante Sport Boys.

En primer lugar, el periodista José Varela indicó que la situación en Alianza Lima es bastante tensa ya que uno de los objetivos se fue de manera prematura. Esto se da a pesar de que Franco Navarro y Franco Navarro jr. respaldan al DT argentino, aunque desde el Fondo Blanquiazul la idea sería bastante distinta.

"La continuidad de Pablo Guede definitivamente está en el tapete en Alianza Lima. Hay tensión ahora en el club, no hay una tranquilidad, sobre todo en el aspecto de Pablo Guede ¿Respaldo de los Navarro a Pablo Guede? En Alianza Lima, si bien es cierto hay un área deportiva que toma decisiones y tiene una libertad para poder trabajar, no hay que dejar de lado de que arriba hay gente que también opina y tiene una opinión clara y precisa sobre el tema de Alianza Lima, y lo que ellos puedan indicar también es muy importante", indicó.

El elegido

Finalmente, el hombre de prensa precisó que el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores del club, Wilmar Valencia, parte como principal favorito para que tome el buzo del conjunto victoriano en caso no se de un buen resultado ante Sport Boys este viernes 20 de febrero.

"Hay un nombre que ha rebasado muros en EGB o en Matute, nacional sí, que sería el encargado de tomar el 'fierro caliente' como un interinato, que ha ocurrido varias veces en Alianza Lima. Wilmar Valencia es el nombre que tengo anotado y adentro de Alianza Lima se escucha el nombre de Wilmar. Actualmente está en la jefatura técnica de menores de Alianza Lima", añadió.

En resumen, Wilmar Valencia parte como el principal candidato para reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima si es que los malos resultados continúan en la Liga 1.