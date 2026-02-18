Miguel Trauco no encuentra equipo: Dos clubes de la Liga 1 lo habrían 'choteado' tras dejar Alianza Lima

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Miguel Trauco volvió a estar en boca de todos en las últimas horas, pero no por un fichaje bomba. Todo lo contrario... el jugador sigue sin equipo y, ya en la recta final del mercado de pases de la Liga 1, se supo que dos clubes prefirieron no apostar por él tras su polémica salida de Alianza Lima.

Dos clubes rechazaron a Miguel Trauco

Luego de quedar al margen del plantel de Alianza Lima, el entorno del lateral izquierdo empezó a moverse con rapidez. La prioridad era clara: que Miguel Trauco no pierda ritmo de competencia y pueda mantenerse en la vitrina principal del fútbol peruano.

Según se informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max, en los últimos días su nombre fue ofrecido de manera formal a dos equipos del norte: Alianza Atlético y a Atlético Grau.

Sin embargo, la respuesta de ambas directivas fue negativa. "Me dijeron que no va a proceder en ninguno de los dos. Sigue buscando equipo, la tiene complicada, es difícil", añadió Gustavo Peralta.

Es decir, el futuro profesional de Miguel Trauco sigue en zozobra debido a su complicada situación legal, luego de que una joven lo denunciara por abuso sexual, una denuncia que también involucró a Carlos Zambrano y Sergio Peña, todos ya separados oficialmente de Alianza Lima.

¿Miguel Trauco en Unión Comercio?

Este doble rechazo provoca que, a un mes del cierre del libro de pases, Miguel Trauco continúe sin equipo. Frente a este panorama, el exfutbolista Reimond Manco dejó entrever que el jugador tarapotino podría verse obligado a mirar alternativas fuera de la máxima categoría, incluso en la Liga 2.

"Tiene conversaciones con Unión Comercio de Liga 2. Han habido acercamientos, conversaciones, no sé si le han hecho una oferta, pero han habido conversaciones con Freddy Chávez, quien es el presidente, dueño y a veces hasta el entrenador para ver qué posibilidad hay de que Trauco quiera jugar Liga 2", dijo.

De hecho, Unión Comercio es un club que Miguel Trauco conoce a la perfección, ya que fue allí donde dio sus primeros pasos como profesional y logró hacerse un nombre en el fútbol peruano.

Por ahora, la historia sigue abierta. Miguel Trauco aún no encuentra equipo, luego de que dos clubes de la Liga 1 lo habrían rechazado tras su polémica salida de Alianza Lima, un escenario que mantiene su futuro totalmente en suspenso.