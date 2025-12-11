DT de Cajamarca FC aprueba el fichaje de Hernán Barcos: "Es un profesional a carta cabal"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar de que miles de hinchas realizaron una campaña para que no concrete su salida, Hernán Barcos finalmente dejará Alianza Lima luego de cinco largas temporadas. El 'Pirata' es considerado por muchos aficionados como ídolo del club tras ser determinante en los últimos años y ser pieza clave en el bicampeonato del 2021 y 2022.

DT de Cajamarca FC aprueba fichaje de Hernán Barcos

Tras confirmar su adiós de tienda íntima, el argentino de 41 años comenzó a escuchar diferentes ofertas con la finalidad de continuar su carrera. Por ello, en las últimas horas se conoció que Cajamarca FC tendría todo acordado para convertirlo en su nuevo jugador por todo el 2026.

Justamente, el entrenador del equipo cajamarquino, Carlos Silvestri, fue consultado sobre la operación para contratar a Hernán Barcos y su parecer respecto a ello. El estratega nacional dejó en claro que contar con un jugador de la relevancia y categoría del 'Pirata' será más que importante para sacar adelante el proyecto del club que recién ascendió a la primera división.

"Hernán Barcos es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar también. Me parece que es del perfil que estamos buscando para encaminar un proyecto. Sabemos que los jugadores dentro del campo suman mucho y las personas que se manejan muy bien dentro como fuera del campo son fundamentales para llevar estos proyectos a buen puerto", indicó e Entre Bolas.

Vigente y anotando

En esa misma línea, el director técnico no solo resaltó las cualidades personales de Hernán Barcos, sino también las futbolísticas ya que se mostró bastante sorprendido con la vigencia del futbolista quien a sus 41 años logró convertir 15 tantos en la temporada tanto a nivel local como en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

"Sobre todo está vigente y ha anotado goles importantes en este año. Tiene un impacto en la sociedad muy importante. Hay un mensaje que es un profesional a carta cabal y que en el campo realmente marca la diferencia. Es impresionante que a los 41 años se mantiene vigente y con un nivel muy alto. Es una persona muy agradable, muy sincera, tiene nobleza y eso es muy bueno", añadió.

De esta manera, el director técnico de Cajamarca FC, Carlos Silvestri, aprobó el inminente fichaje de Hernán Barcos asegurando que es un profesional a carta cabal y que es el tipo de líderes que busca para liderar este proyecto.