Ricardo Gareca y la razón por la que no llegaría a Alianza Lima: "No es un club que esté..."

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En estos días, todos los ojos están puestos en Alianza Lima, que atraviesa una etapa de reestructuración. Se comenta que Ricardo Gareca podría asumir como DT del club blanquiazul, aunque el periodista Horacio Zimmermann señaló la razón que complicaría su llegada.

¿Ricardo Gareca llegaría a Alianza Lima?

Alianza Lima vive momentos complicados luego de la eliminación a manos de Sporting Cristal. Tras este golpe, se han registrado varias salidas importantes, desde jugadores hasta miembros del comando técnico, y la dirigencia busca una reestructuración completa del equipo.

En medio de este panorama, el nombre de Ricardo Gareca comenzó a sonar con fuerza como posible candidato para tomar las riendas del club. Sin embargo, según el periodista Horacio Zimmermann, existen motivos que podrían impedir que el 'Tigre' llegue a La Victoria.

Durante su programa Doble Punta, Horacio Zimmermann comentó: "No hay estabilidad en Alianza, no es un club que esté desarrollando un proyecto".

Esta falta de continuidad en la planificación deportiva sería un factor clave para que Ricardo Gareca evalúe no asumir la dirección técnica del club blanquiazul.

Uno de los puntos más señalados por Horacio Zimmermann tiene que ver con los constantes cambios en la dirección deportiva y el cuerpo técnico.

"Cambian de directores deportivos. Ha tenido a Navarro, Marulanda, Marioni, Bonillo, Bellina, Zevallos, en fin. Seis, ¿en cuántos años? Técnico, ni qué decir, uno cada año: Gorosito, Restrepo, Soso, Salas, Bustos, Larriera", explicó el comunicador.

Estas cifras reflejan la alta rotación de personal en Alianza Lima y la falta de un proyecto sólido, algo que puede generar dudas en cualquier técnico de renombre.

Para muchos, esta situación explicaría el por qué Ricardo Gareca no llegaría a Alianza Lima, sin que el propio 'Tigre' haya emitido declaraciones al respecto.

Candidatos para reemplazar a Gorosito

Mientras tanto, la directiva blanquiazul maneja varios nombres para reemplazar a Néstor Gorosito y liderar la temporada 2026.

Entre los más mencionados están Reinaldo Rueda, Pablo Repetto, Omar De Felippe, Ricardo Gareca y Pablo Guede, siendo este último el candidato con mayores posibilidades de asumir.

Se espera que Pablo Guede dirija al equipo durante la Liga 1 2026 y la primera fase de la Copa Libertadores 2026, competencias en las que Alianza Lima buscará repetir lo hecho este año, alcanzando nuevamente la fase de grupos del torneo continental.

Según Horacio Zimmermann, la posible llegada de Ricardo Gareca a Alianza Lima se ve complicada por la inestabilidad dentro del club. Los hinchas siguen atentos a cualquier novedad sobre el futuro del equipo.