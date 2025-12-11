El fin de una era: Alianza Lima oficializó salida de Hernán Barcos tras cinco temporadas y un bicampeonato

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El momento que miles de hinchas blanquiazules no querían, llegó. Y es que a través de sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos tras cinco años en el club donde fue bicampeón en las temporadas 2021 y 2022.

Alianza Lima oficializó salida de Hernán Barcos

Como era de esperarse, la publicación contó con un video recopilando los momentos más importantes del 'Pirata' desde que llegó a tienda victoriana en enero del 2021 cuando todo hacía indicar que los victorianos jugarían segunda división. Sin embargo, una resolución del TAS los mantuvo en la Liga 1 y ese mismo año lograron coronarse como campeones teniendo como figura al argentino.

Justamente, Hernán Barcos anotó el tanto de la victoria en aquella recordada final ante Sporting Cristal y en el 2022 volvió a ser clave en diversos partidos para concretar el segundo título consecutivo. El clip también muestra lo que fueron sus primeras palabras en territorio nacional y las anotaciones que quedaron en la historia ante Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre, ambas en la campaña internacional de este 2025.

¡"'Gracias 'Pirata'! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", indicaron junto al video.

Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul. ⚪️🏴‍☠️🔵 pic.twitter.com/WgzN7J7GW5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Ahora, el delantero de 41 años seguirá su carrera en el interior del país ya que tendría todo acordado con Cajamarca FC para la próxima temporada. Sin duda, su partida dejará un gran vacío en tienda victoriana ya que se trata de un futbolista que se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Desde su llegada en enero del 2021, Hernán Barcos jugó un total de 185 partidos convirtiendo 77 goles durante dicha etapa. Además, cuenta con 29 asistencias convirtiéndose en uno de los delanteros con mayor influencia en el fútbol peruano.

Justamente, el 'Pirata' se posiciona actualmente como el máximo goleador extranjero de toda la historia del elenco de La Victoria superando largamente al brasileño Rosinaldo Lopes con solo 37 dianas. Además, en la tabla general de goleadores quedó en la octava posición entre históricos como Waldir Sáenz, Juan Illescas, Wilmer Aguirre, entre otros.

De esta manera, Alianza Lima oficializó la salida de Hernán Barcos luego de cinco temporada dentro del club. El 'Pirata' fue clave en el bicampeonato del 2021 y 2022, además de ser protagonista en otros grandes partidos de los blanquiazules.