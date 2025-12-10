Alianza Lima en búsqueda de '9' para remplazar a Hernán Barcos: Objetivo sería excanterano de River Plate

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Culminada la temporada para Alianza Lima, tras perder los playoffs ante Sporting Cristal, comenzó la planificación de la temporada 2026. Sin Néstor Gorosito, cesado del cargo y conocida la no renovación de Hernán Barcos, el objetivo de los blanquiazules es un delantero formado en River Plate y la última Copa Libertadores le anotó.

¿A quién pretenden en La Victoria?

El nombre que resuena en tienda íntima es el del centro atacante Federico Girotti, que la última temporada la disputó con Talleres de Córdoba. Esto lo ha hecho saber el periodista Gerson Cuba, quien a través de sus redes, indica que la dirigencia victoriana viene en conversaciones con el ariete.

"Alianza Lima va a la carga por Federico Girotti y tienen negociaciones que van prosperando de buena forma. Además. Lo de Machis se va enfriando y sigue vigente la conversaciones con Luis Advincula", indica en su cuenta de X el comunicador.

En otras publicaciones en su cuenta oficial, señala que la opción de Luis Ramos tampoco se ha descartado en Matute y que pujarán por tratar de hacerse con sus servicios. Asegura que negociarán con el dueño de su carta pase, a pesar de que se conoció que ha recibido ofertas para seguir su carrera en el extranjero.

"Alianza Lima va con todo por Luis Ramos. Negocia con Cusco FC la compra del jugador, pese a que el futbolista también cuenta con ofertas del extranjero. Semana clave de definiciones", señaló.

Los números de Girotti esta temporada

Aunque el delantero de 26 años ha tenido bastante presencia con 'La T' esta temporada, a priori, su aporte goleador no ha sido el de un '9' letal. Con 37 partidos disputados, solo consiguió marcar en cuatro oportunidades y con dos asistencias. Dos de ese tantos se los marcó a los 'grones' en la fase de grupos de la Libertadores.

Estas cifras distan de lo que ofreció en la campaña 2024, al convertir en 13 ocasiones en 50 encuentros registrados. No obstante, su estilo de juego y juventud serían los aspectos que en tienda blanquiazul están considerando para ser una alternativa a Paolo Guerrero, que en 2026 tendrá 42 años.

