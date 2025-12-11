Fiscalía solicita más de ocho años de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski por caso IIRSA Norte

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 11/12/2025
El Equipo Especial Lava Jato, representado por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, presentó ante el Poder Judicial (PJ) la acusación en contra de Pedro Pablo Kuczynski por el delito de colusión en agravio del Estado. Otros investigados como Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz, entre otros, también se les imputa el mismo delito.
A Kuczynski se le ha solicitado penas de ocho años y medio de prisión, por su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión durante el 2004 y 2005.
Solicitan más de ocho años contra Kuczynski
La Fiscalía presentó acusación en contra de Pedro Pablo Kuczynski, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz, entre otros, por presuntas irregularidades en la licitación y concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte) a favor de la constructora Norberto Odebrecht.
Para Kuczynski y José Ortiz se ha solicitado penas de ocho años y medio de prisión, mientras que para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico se solicitó penas por nueve años.
Favorecimiento a Odebrecht
En la postura fiscal se plantea que Kuczynski aprovechó su condición del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuando fue presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-2005) para sostener reuniones y favorecer a la empresa privada.
Se expone que durante su cargo como ministro sostuvo reuniones con Jorge Henrique Simoes Barata, exdirectivo de Odebrecht, a fin de favorecer a la empresa constructora Norberto Odebrecht (luego Concesionaria Eje Vial Norte o Concesionaria IIRSA Norte S.A., integrado por las empresas Norberto Odebrecht S.A., Andrade Gutiérrez S.A. y Graña y Montero S.A.A.).
El favorecimiento a la empresa constructora se habría dado con la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión tras presuntos sobornos a autoridades y otorgar mejores condiciones a su contrato.
Producto de este favorecimiento, se habría dado un perjuicio económico al país por un equivalente a US$ 108 439 773.97 en desmedro de los intereses del Estado.
El Equipo Especial Lava Jato solicitó ocho años y medio de prisión en contra de Pedro Pablo Kuczynski y otros acusados por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Esta sería la acusación número 31 de este equipo especial contra funcionarios públicos.