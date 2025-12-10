Alianza Lima asegura a Renzo Garcés con contrato extendido hasta el 2028

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de cambios importantes, Alianza Lima aseguró a Renzo Garcés con contrato extendido hasta el 2028, apostando por mantener firme a uno de sus defensores más destacados. La renovación confirma que el club blanquiazul quiere reforzar su identidad mientras prepara la temporada 2026 y los desafíos internacionales que se avecinan.

Renzo Garcés estará hasta 2028 en Alianza

Después de una temporada 2025 llena de actividad, con 43 partidos disputados entre Liga 1, Conmebol Libertadores y Sudamericana, Renzo Garcés confirmó su continuidad en Alianza Lima.

El defensor, que acumuló 3739 minutos en cancha, además sumó un gol y dos asistencias, mostrando su importancia para el equipo.

La renovación hasta 2028 fue oficializada con un emotivo acto donde estuvo presente Juan Jayo, leyenda del club, y Franco Navarro, acompañando la firma como parte del protocolo de identidad e historia.

El acuerdo busca asegurar a Renzo Garcés frente a posibles ofertas del extranjero, ya que con 29 años el defensor tiene opciones de salir a otras ligas tras un gran 2025.

La directiva blanquiazul decidió no dejar pasar la oportunidad de mantenerlo como pilar en la defensa, garantizando estabilidad mientras se redefinen otras piezas del plantel.

Preparando el 2026 entre salidas y fichajes

Mientras se concretaba la renovación de Renzo Garcés, Alianza Lima tuvo que afrontar varias bajas tras quedar como Perú 4 en la Conmebol Libertadores 2026.

Salidas como las de Hernán Barcos, Matías Succar, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique obligan al club a reforzar su ofensiva.

La dirección deportiva ya trabaja en la contratación de un delantero nacional y otro extranjero, apuntando a complementar a Paolo Guerrero y mejorar el rendimiento en la Liga 1 y competencias internacionales.

Entre los nombres en agenda están Luis Ramos, cuyo pase pertenece a Cusco FC, y Federico Girotti de Talleres, aunque ambas negociaciones presentan sus desafíos por competencia con la MLS y otros clubes de Sudamérica.

La idea es conformar un equipo competitivo para pelear títulos locales y avanzar en la Conmebol Libertadores, donde Alianza Lima deberá iniciar desde la Fase 1 en febrero.

Además, la búsqueda de nuevo entrenador avanza con fuerza tras la salida de Néstor Gorosito. Omar De Felippe y Pablo Guede son los principales candidatos, con el argentino de 51 años ganando terreno como la opción preferida de la administración y dirección deportiva.

La planificación de la pretemporada 2026 dependerá de esta decisión, crucial para encarar los desafíos del nuevo año.

Con contrato extendido hasta el 2028, Renzo Garcés seguirá en Alianza Lima, asegurando la continuidad de un defensor clave mientras el club se prepara para los cambios en el plantel y la llegada de nuevos refuerzos.