Hernán Barcos se despidió de la hinchada de Alianza Lima con sentido mensaje: "Se ganaron una familia"

Con el anuncio oficial que realizó Alianza Lima este jueves 11 de diciembre despidiéndose de Hernán Barcos, ahora fue el turno del 'pirata'. A través de un video compartido en sus redes sociales, se dirigió a la hinchada blanquiazul agradeciéndole por el apoyo que tuvo desde el primer hasta el último partido que disputó.

Lo mejor para todos

En el clip subido a sus canales oficiales, el delantero argentino recordó su arribo a La Victoria en 2021 y se quiso despedir de la misma forma sencilla. Agradeció todas las temporadas que tuvo la oportunidad de defender los colores aliancistas con sus altibajos y sobre todo, los títulos conseguidos.

"Hola a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para irme de una forma simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años juntos muy lindos, cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, respeto y nos ganamos esa admiración mutua, me quedo con todo eso", indicó Barcos.

Recalcó que la decisión de la directiva de no renovar su contrato fue quizás lo mejor para todas la partes, sin embargo, eso no mermó en el afecto que tiene por Alianza Lima. A ello añadió que su entorno también se contagió de ese espíritu, por ello compartieron con él con emoción estas últimas semanas.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que estos cinco años me llenaron, se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas, que cuesta despedirse, pero seguramente es lo mejor para todos y deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y que el 2026 sea mejor que estos años", sentenció.

Alianza Lima oficializó salida de Barcos

Pese a que Franco Navarro, director deportivo blanquiazul, había confirmado la salida del 'pirata' semanas atrás, este jueves recién se hizo oficial a través de sus canales oficiales. Con un video recordó todo el periplo que realizó el atacante de 41 años, hasta su últimas apariciones en los playoffs.

De momento, el futuro del ariete no está definido, al tener diversas ofertas en el fútbol peruano y en el exterior. Se ha barajado la posibilidad de que recale en el fútbol uruguayo, vaya a Sport Boys o a Cajamarca FC.

